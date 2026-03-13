تطورات الصراع الإيراني الكردي.. هجوم جديد على موقع المعارضة في أربيل

أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، بأن قصفا بالصواريخ والمسيّرات طال موقع الحزب الكردستاني المعارض شرق مدينة أربيل بالعراق.ومنذ بدء الحرب على شنت طهران هجمات ضد الجماعات المسلحة الكردية في ، إلى جانب القواعد الأمريكية في المنطقة وإسرائيل.والأسبوع الماضي، وجهت طهران تحذيرا لكردستان العراق من أنها سترد على أي انتشار لقوات معادية على الحدود من قبل هذه الجماعات.وكانت "رويترز" أفادت بوقت سابق أن تقصف أجزاء من غرب إيران لدعم الميليشيات الكردية التي تأمل في استغلال الحرب الأمريكية على طهران للاستيلاء على بلدات قرب الحدود.وبرزت فكرة شن هجوم من قبل قوات كردية إيرانية متمركزة في العراق، عندما قال الرئيس الأمريكي لرويترز إنه سيكون شيئا "رائعا" لو عبرت هذه القوات الحدود.وقد يكون للتمرد الكردي عواقب وخيمة على إيران في وقت تدافع فيه عن نفسها ضد الحملة الجوية.وذكرت "رويترز" أن الميليشيات الكردية تشاورت مع بشأن طريقة مهاجمة ، وما إذا كانت ستهاجمها أصلا.