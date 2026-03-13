تطورات الصراع الإيراني الكردي.. هجوم جديد على موقع المعارضة في أربيل

أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، بأن قصفا بالصواريخ والمسيّرات طال موقع الحزب الديمقراطي
الكردستاني الإيراني
المعارض شرق مدينة أربيل بالعراق.
ومنذ بدء الحرب على إيران
شنت طهران هجمات ضد الجماعات المسلحة الكردية المعارضة
في العراق
، إلى جانب القواعد الأمريكية في المنطقة وإسرائيل.
والأسبوع الماضي، وجهت طهران تحذيرا لكردستان العراق من أنها سترد على أي انتشار لقوات معادية على الحدود من قبل هذه الجماعات.
وكانت "رويترز" أفادت بوقت سابق أن إسرائيل
تقصف أجزاء من غرب إيران لدعم الميليشيات الكردية التي تأمل في استغلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية
على طهران للاستيلاء على بلدات قرب الحدود.
وبرزت فكرة شن هجوم من قبل قوات كردية إيرانية متمركزة في العراق، عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لرويترز إنه سيكون شيئا "رائعا" لو عبرت هذه القوات الحدود.
وقد يكون للتمرد الكردي عواقب وخيمة على إيران في وقت تدافع فيه عن نفسها ضد الحملة الجوية.
وذكرت "رويترز" أن الميليشيات الكردية تشاورت مع الولايات المتحدة
بشأن طريقة مهاجمة قوات الأمن الإيرانية
، وما إذا كانت ستهاجمها أصلا.