عربي-دولي
القيادة المركزية الأميركية: إيران التهديد الأول للاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
13-03-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت
القيادة المركزية
الأميركية أن النظام
الإيراني
يشكّل منذ سنوات "التهديد الأول للسلام والاستقرار في
الشرق الأوسط
"، مشيرةً إلى مواصلة القوات الأميركية اتخاذ خطوات حاسمة للحد من قدرات
طهران
العسكرية وتحييد نفوذها الإقليمي وقدرتها على إسقاط القوة خارج حدودها.
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات العسكرية الأميركية وفاة أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود من طراز "KC-135"، والتي سقطت
غرب العراق
في 12 آذار خلال مهمة ضمن عملية "إبيك فيوري". وأوضحت المصادر أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكدة أن السقوط لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية، حيث نفذت
الولايات المتحدة
وحلفاؤها ضربات استهدفت منشآت صاروخية وقواعد عسكرية إيرانية. ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، تتواصل تصريحات قادة
إيران
وإسرائيل والولايات المتحدة التي تؤكد الاستمرار في القتال، وسط اضطرابات إقليمية واسعة طالت حياة الملايين والأسواق المالية.
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: نقضي على قدرة إيران على تهديد القوات الأميركية والشركاء الإقليميين
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: نقضي على قدرة إيران على تهديد القوات الأميركية والشركاء الإقليميين
13/03/2026 20:06:26
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية: إيران التهديد الإقليمي الأكبر والذراع الأول للإرهاب
Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية: إيران التهديد الإقليمي الأكبر والذراع الأول للإرهاب
13/03/2026 20:06:26
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
13/03/2026 20:06:26
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي
13/03/2026 20:06:26
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عقارات وقصور.. تقارير تكشف أملاك مجتبى خامنئي خارج إيران
Lebanon 24
عقارات وقصور.. تقارير تكشف أملاك مجتبى خامنئي خارج إيران
14:00 | 2026-03-13
13/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
Lebanon 24
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
13:41 | 2026-03-13
13/03/2026 01:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
13:00 | 2026-03-13
13/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية جديدة على إيران تستهدف الحرس الثوري
Lebanon 24
هجمات إسرائيلية جديدة على إيران تستهدف الحرس الثوري
12:45 | 2026-03-13
13/03/2026 12:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران قد تلجأ لـ"الردع النووي".. ماذا قال مُحللون إسرائيليّون؟
Lebanon 24
إيران قد تلجأ لـ"الردع النووي".. ماذا قال مُحللون إسرائيليّون؟
12:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
03:15 | 2026-03-13
13/03/2026 03:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشكل وفد التفاوض ويتعهد بنزع سلاح"حزب الله".. لبنان يطلب"هدنة" شهراً وزيارة غوتيريش من دون مبادرة
Lebanon 24
عون يشكل وفد التفاوض ويتعهد بنزع سلاح"حزب الله".. لبنان يطلب"هدنة" شهراً وزيارة غوتيريش من دون مبادرة
23:03 | 2026-03-12
12/03/2026 11:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2026-03-13
عقارات وقصور.. تقارير تكشف أملاك مجتبى خامنئي خارج إيران
13:41 | 2026-03-13
أميركا تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار للوصول للمرشد الإيراني
13:00 | 2026-03-13
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
12:45 | 2026-03-13
هجمات إسرائيلية جديدة على إيران تستهدف الحرس الثوري
12:00 | 2026-03-13
إيران قد تلجأ لـ"الردع النووي".. ماذا قال مُحللون إسرائيليّون؟
11:47 | 2026-03-13
ترامب يتوعد بـ"تدمير كامل" لنظام طهران: العقبة كبيرة.. لكن السقوط آتٍ
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
