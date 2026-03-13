القيادة المركزية الأميركية: إيران التهديد الأول للاستقرار الإقليمي

أكّدت الأميركية أن النظام يشكّل منذ سنوات "التهديد الأول للسلام والاستقرار في "، مشيرةً إلى مواصلة القوات الأميركية اتخاذ خطوات حاسمة للحد من قدرات العسكرية وتحييد نفوذها الإقليمي وقدرتها على إسقاط القوة خارج حدودها.



وفي سياق متصل، أعلنت الجهات العسكرية الأميركية وفاة أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود من طراز "KC-135"، والتي سقطت في 12 آذار خلال مهمة ضمن عملية "إبيك فيوري". وأوضحت المصادر أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكدة أن السقوط لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.



تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية، حيث نفذت وحلفاؤها ضربات استهدفت منشآت صاروخية وقواعد عسكرية إيرانية. ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، تتواصل تصريحات قادة وإسرائيل والولايات المتحدة التي تؤكد الاستمرار في القتال، وسط اضطرابات إقليمية واسعة طالت حياة الملايين والأسواق المالية.





Advertisement