Najib Mikati
القيادة المركزية الأميركية: إيران التهديد الأول للاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
13-03-2026 | 10:38
القيادة المركزية الأميركية: إيران التهديد الأول للاستقرار الإقليمي
أكّدت القيادة المركزية الأميركية أن النظام الإيراني يشكّل منذ سنوات "التهديد الأول للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى مواصلة القوات الأميركية اتخاذ خطوات حاسمة للحد من قدرات طهران العسكرية وتحييد نفوذها الإقليمي وقدرتها على إسقاط القوة خارج حدودها.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات العسكرية الأميركية وفاة أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود من طراز "KC-135"، والتي سقطت غرب العراق في 12 آذار خلال مهمة ضمن عملية "إبيك فيوري". وأوضحت المصادر أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكدة أن السقوط لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية، حيث نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات استهدفت منشآت صاروخية وقواعد عسكرية إيرانية. ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، تتواصل تصريحات قادة إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تؤكد الاستمرار في القتال، وسط اضطرابات إقليمية واسعة طالت حياة الملايين والأسواق المالية.

مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: نقضي على قدرة إيران على تهديد القوات الأميركية والشركاء الإقليميين
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية: إيران التهديد الإقليمي الأكبر والذراع الأول للإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: تراجع هجمات الصواريخ الباليستية التي تشنها إيران بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:10 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-13
Lebanon24
13:41 | 2026-03-13
Lebanon24
13:00 | 2026-03-13
Lebanon24
12:45 | 2026-03-13
Lebanon24
12:00 | 2026-03-13
Lebanon24
11:47 | 2026-03-13
