الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على إيران ويستهدف 200 موقع

أفادت هيئة البث نقلا عن مصادر بأن الجيش يفحص إذا ما كان رئيس شعبة استخبارات الجيش قد اغتيل في .وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 200 هدف في غرب ووسط ، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح الجمعة.وشملت الأهداف الإسرائيلية في إيران، منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية، على ما أورد أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس".وقال إن "عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو أنجزت خلال الساعات الـ24 الماضية طلعات هجومية واسعة في غرب ووسط إيران".وبيّن أدرعي أنه "تم خلال الطلعات الهجومية إسقاط كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 200 هدف تابع لنظام الإرهاب الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية ومواقع لإنتاج وسائل قتالية".