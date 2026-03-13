حادث أمني في مضيق هرمز.. إصابة سفينة شحن وفقدان عدد من طاقمها

أفادت (UKMTO)، يوم الجمعة، بوقوع حادث بحري لسفينة شحن على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سلطنة في .



وأوضحت الهيئة أن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف ، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها، وهو ما دفعها لطلب المساعدة والبدء بإخلاء الطاقم.



من جانبه، أعلن مسؤول أمن الشركة (CSO) عن إخماد الحريق على متن السفينة، مؤكداً عدم وجود تأثير بيئي جراء الحادث في الوقت الراهن.



وفيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة، أشارت الهيئة إلى أن عدداً من أفراد طاقم السفينة لا يزالون في عداد المفقودين. وقد دعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.





