تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مجتبى خامنئي يهدّد بجبهات "غير تقليدية".. تصعيد فعلي أم حرب نفسية؟

Lebanon 24
13-03-2026 | 10:00
A-
A+
مجتبى خامنئي يهدّد بجبهات غير تقليدية.. تصعيد فعلي أم حرب نفسية؟
مجتبى خامنئي يهدّد بجبهات غير تقليدية.. تصعيد فعلي أم حرب نفسية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّر خبراء من أن تهديد المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، بفتح جبهات لا تملك الولايات المتحدة وإسرائيل خبرة كبيرة فيها، يشير إلى احتمال توسيع نطاق الصراع خارج ساحاته التقليدية، من خلال أذرع النظام في المنطقة، ولا سيما "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن.

ورأى هؤلاء أن الرسالة الأولى للمرشد الجديد، الذي يلتزم الغياب عن الظهور العلني، تندرج في إطار حرب نفسية تهدف إلى رفع المعنويات داخل إيران، في ظل تقارير تتحدث عن اضطرابات داخلية ومخاوف من اهتزاز استقرار النظام.

وأشاروا إلى أن مضمون الرسالة يعكس محاولة إيرانية لاستعادة معادلة "الردع"، عبر التلويح باستخدام شبكاتها المنتشرة إقليميًا ودوليًا لإلحاق أضرار أمنية واقتصادية غير مباشرة، في وقت تعتبر فيه طهران أن واشنطن وتل أبيب لا تملكان خبرة كافية في مواجهة حروب طويلة وغير تقليدية.

وكان مجتبى خامنئي قد وجّه، أمس، أول رسالة مكتوبة له بعد تعيينه مرشدًا أعلى، مهددًا بـ"فتح جبهات أخرى لا يملك فيها الخصم خبرة كبيرة، واستهدافه بضربات لا يستطيع تحمّلها"، في خطوة اعتُبرت استمرارًا لنهج التصعيد الذي يتبعه النظام الإيراني.

وجاءت هذه الرسالة بعد تعيينه رسميًا في 9 آذار خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الضربات الأميركية – الإسرائيلية الأولى ضمن ما عُرف بـ"عملية الغضب الملحمي".

وأثارت تهديدات المرشد الجديد تساؤلات بشأن قدرة إيران على توسيع المواجهة خارج حدودها المعتادة، خصوصًا مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وبعد الخسائر التي طالت جزءًا مهمًا من القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وفي قراءته لهذه التهديدات، اعتبر المحلل السياسي جهاد نويّر أنها تعكس حالة ضعف داخلي في إيران، لكنها قد تتحول إلى عامل ضغط حقيقي إذا جرى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نويّر أن الجبهات التي لوّح بها المرشد قد تشمل هجمات سيبرانية تستهدف بنى تحتية أميركية، أو عمليات بحرية في المحيط الهندي باستخدام غواصات صغيرة، إضافة إلى تفعيل خلايا مرتبطة بطهران في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وإفريقيا، حيث تمتلك إيران شبكات وتحالفات يمكن أن تستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية.

كما أشار إلى احتمال اللجوء إلى زرع ألغام في ممرات مائية حيوية، بهدف تعطيل حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يرفع كلفة المواجهة على الخصوم.

ورأى نويّر أن الولايات المتحدة وإسرائيل، من وجهة النظر الإيرانية، لا تمتلكان خبرة كافية في التعامل مع حروب طويلة غير مباشرة، وهو ما تراهن عليه طهران في خطابها التصعيدي.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي نعمان أبو ردن أن تهديدات مجتبى خامنئي تبدو محاولة لاستعادة زمام المبادرة في حرب تميل كفتها ضد إيران، محذرًا من أن تنفيذ هذه التهديدات قد يدفع المنطقة إلى فوضى واسعة النطاق.

وأشار إلى أن خطاب المرشد الجديد يركّز على خيار "الصمود والمقاومة"، بدل الاتجاه إلى إصلاحات داخلية أو تقديم تنازلات سياسية.

وكرر نويّر أن التلويح بفتح جبهات غير مألوفة يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصم، لكنه حذّر من أن الفشل في تحقيق نتائج ملموسة قد يؤدي إلى تصعيد داخلي أكبر داخل إيران.

كما اعتبر أن تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى يعكس انتقال إيران نحو نموذج أكثر أمنية وعسكرية، مع نفوذ أوسع للحرس الثوري، مشيرًا إلى أن الخطاب الأول للمرشد الجديد يوحي بدخول البلاد مرحلة أكثر تشددًا مقارنة بالمرحلة السابقة.

وبحسب تقدير الخبراء، فإن التهديد بفتح جبهات غير تقليدية قد يكون فعّالًا على المستوى النفسي والإعلامي في الحفاظ على تماسك النظام وإظهار صورة الصمود، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، في ظل الخسائر العسكرية، والانقسامات الداخلية، وتراجع شرعية القيادة الجديدة. (آرم نيوز) 

Advertisement
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-13
Lebanon24
13:41 | 2026-03-13
Lebanon24
13:00 | 2026-03-13
Lebanon24
12:45 | 2026-03-13
Lebanon24
12:00 | 2026-03-13
Lebanon24
11:47 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24