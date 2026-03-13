ترامب يتوعد بـ"تدمير كامل" لنظام طهران: العقبة كبيرة.. لكن السقوط آتٍ

13-03-2026 | 11:47
ترامب يتوعد بـتدمير كامل لنظام طهران: العقبة كبيرة.. لكن السقوط آتٍ
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في أن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي عقب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المستمر منذ 28 شباط الماضي، مشيراً في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" بُثت الجمعة إلى أن هذا الأمر "سيحصل، لكن ليس فوراً"، واصفاً الوضع بأنه "عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة لمن لا يملكون أسلحة".

وتوعد ترامب في المقابلة ذاتها إيران بمزيد من الضربات "العنيفة" و"القوية جداً" خلال الأسبوع المقبل، كما هدد بـ"تدمير كامل" لنظام الحكم في طهران. وتأتي هذه التصريحات في وقت شارك فيه مسؤولون إيرانيون كبار في مسيرة "يوم القدس" بطهران، في ظهور علني نادر بعد أسبوعين من بدء الحرب.

من جانبه، توعد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في رسالة له أمس الخميس، بمواصلة الحرب و"الانتقام والثأر" للقتلى، وتدفيع العدو الثمن، معلناً استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، وهو ما أكدت البحرية الإيرانية نيتها تنفيذه.

يُذكر أن إسرائيل وأميركا نفذتا مئات الغارات داخل إيران منذ إعلان الحرب، أسفرت في يومها الأول عن اغتيال عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد السابق علي خامنئي، ووزير الدفاع، وقائد الحرس الثوري.


