ترامب يتوعد بـتدمير كامل لنظام طهران: العقبة كبيرة.. لكن السقوط آتٍ

أبدى الرئيس الأميركي ثقته في أن الشعب سيتحرك لإسقاط النظام الحالي عقب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المستمر منذ 28 شباط الماضي، مشيراً في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" بُثت الجمعة إلى أن هذا الأمر "سيحصل، لكن ليس فوراً"، واصفاً الوضع بأنه "عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة لمن لا يملكون أسلحة".



وتوعد في المقابلة ذاتها بمزيد من الضربات "العنيفة" و"القوية جداً" خلال الأسبوع المقبل، كما هدد بـ"تدمير كامل" لنظام الحكم في . وتأتي هذه التصريحات في وقت شارك فيه مسؤولون إيرانيون كبار في مسيرة "يوم " بطهران، في ظهور علني نادر بعد أسبوعين من بدء الحرب.



من جانبه، توعد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في رسالة له أمس الخميس، بمواصلة الحرب و"الانتقام والثأر" للقتلى، وتدفيع العدو الثمن، معلناً استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، وهو ما أكدت البحرية نيتها تنفيذه.



يُذكر أن وأميركا نفذتا مئات داخل إيران منذ إعلان الحرب، أسفرت في يومها الأول عن اغتيال عشرات الإيرانيين، بينهم المرشد السابق علي خامنئي، ووزير الدفاع، وقائد .







