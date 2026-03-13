العراق يلتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وتقديم المعتدين للعدالة

قالت الحكومة إنها تلاحق منفذي الهجمات الصاروخية والاعتداءات التي تستهدف المقار الدبلوماسية وتقديمهم إلى العدالة بوصفهم خارجين عن القانون.



وقال وكيل العراقية محمد حسين بحر العلوم، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة لدى بغداد، جوشوا هاريس، إن "استمرار الحرب في المنطقة يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية".



وأضاف بحر العلوم أن "العراق يتعرض نتيجة هذا الصراع إلى موجات متكررة من الاعتداءات العسكرية التي طالت مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع في بغداد وكركوك والأنبار وبابل أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".



وشدد على إدانة الحكومة العراقية لهذه الاعتداءات، مؤكداً " بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في البلاد، وملاحقة منفذي الهجمات الصاروخية والاعتداءات التي تستهدف المقار الدبلوماسية وتقديمهم إلى العدالة بوصفهم خارجين عن القانون".



بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس تمسك بشراكتها الاستراتيجية مع العراق، مشيراً إلى أن " تسعى إلى تعزيز هذا التعاون عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات العسكرية والتسليح والدعم الفني واللوجستي".



وأوضح هاريس أن "المواجهة العسكرية الحالية تتركز بين الولايات المتحدة وإيران، والسياسة الأمريكية في المنطقة تقوم على الرد المحدود والمركّز والدفاعي تجاه أي تهديد يستهدف مصالحها أو منشآتها".







