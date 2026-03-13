عربي-دولي

العراق يلتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وتقديم المعتدين للعدالة

Lebanon 24
13-03-2026 | 14:24
العراق يلتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وتقديم المعتدين للعدالة
قالت الحكومة العراقية إنها تلاحق منفذي الهجمات الصاروخية والاعتداءات التي تستهدف المقار الدبلوماسية وتقديمهم إلى العدالة بوصفهم خارجين عن القانون.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحر العلوم، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد، جوشوا هاريس، إن "استمرار الحرب في المنطقة يشكل تهديداً مباشراً لأمن العراق وسيادته وسلامة مواطنيه ومنشآته المدنية والعسكرية".

وأضاف بحر العلوم أن "العراق يتعرض نتيجة هذا الصراع إلى موجات متكررة من الاعتداءات العسكرية التي طالت مناطق مختلفة من البلاد، بما فيها إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع في بغداد وكركوك والأنبار وبابل أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

وشدد على إدانة الحكومة العراقية لهذه الاعتداءات، مؤكداً "التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في البلاد، وملاحقة منفذي الهجمات الصاروخية والاعتداءات التي تستهدف المقار الدبلوماسية وتقديمهم إلى العدالة بوصفهم خارجين عن القانون".

بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس تمسك الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع العراق، مشيراً إلى أن "واشنطن تسعى إلى تعزيز هذا التعاون عبر العمل المشترك مع الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات العسكرية والتسليح والدعم الفني واللوجستي".

وأوضح هاريس أن "المواجهة العسكرية الحالية تتركز بين الولايات المتحدة وإيران، والسياسة الأمريكية في المنطقة تقوم على الرد المحدود والمركّز والدفاعي تجاه أي تهديد يستهدف مصالحها أو منشآتها".

 
مواضيع ذات صلة
بغداد لواشنطن: ملتزمون بحماية البعثات والسفارات على أراضينا
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:46:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب بعثتها الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:46:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: استهداف روسيا للدبلوماسيين البريطانيين يأتي"بدافع اليأس" وهذه التصرفات تقوّض الشروط الأساسية اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:46:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش من القمة العالمية للسلامة 2026: التزام دولي راسخ بحماية الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 01:46:18 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
17:57 | 2026-03-13
Lebanon24
17:52 | 2026-03-13
Lebanon24
17:42 | 2026-03-13
Lebanon24
17:36 | 2026-03-13
Lebanon24
17:34 | 2026-03-13
Lebanon24
17:00 | 2026-03-13
