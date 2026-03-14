"الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريا".. ترامب يعلن تدمير كل الأهداف العسكرية بجزيرة خرج الإيرانية

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:18
الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.. ترامب يعلن تدمير كل الأهداف العسكرية بجزيرة خرج الإيرانية
الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.. ترامب يعلن تدمير كل الأهداف العسكرية بجزيرة خرج الإيرانية photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان القوات الأميركية دمرت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية خلال غارات جوية وصفها بأنها من بين الأقوى في تاريخ الشرق الأوسط.

وقال ترامب ان القيادة الوسطى الأميركية نفذت واحدة من أقوى الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية في الجزيرة، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل للأهداف العسكرية المستهدفة.

وأشار إلى أنه قرر عدم استهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج لأسباب تتعلق بالمسؤولية، محذرا في الوقت نفسه من أنه سيعيد النظر فورا في هذا القرار إذا حاولت إيران عرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن البحرية الأميركية ستبدا قريبا جدا مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لحمايتها، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تكون قادرة على تهديد الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو العالم، داعيا الجيش الإيراني وكل من يدعم النظام الإيراني إلى إلقاء السلاح لإنقاذ ما تبقى من بلادهم.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، مشيرا إلى أن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران قد تختلف قليلا.
 
ترامب: أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران قد لا تكون مختلفة كثيراً والحرب ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:21:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج بإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:21:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:21:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:21:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:11 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-03-14
Lebanon24
01:02 | 2026-03-14
Lebanon24
00:36 | 2026-03-14
Lebanon24
00:23 | 2026-03-14
Lebanon24
00:11 | 2026-03-14
Lebanon24
17:57 | 2026-03-13
