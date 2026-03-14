Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرفض عرضاً روسياً لوقف الحرب.. هذا ما يطالب به

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:36
ترامب يرفض عرضاً روسياً لوقف الحرب.. هذا ما يطالب به
كشف مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن واشنطن تحتاج لضمان تأمين اليورانيوم الإيراني، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا روسياً بنقله إلى موسكو، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
وقال المسؤول، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن ترامب رفض المقترح.

كما أضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا العرض.. ولم يتم قبوله"، موضحا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "رؤية اليورانيوم مؤمناً".

هدف رئيسي
وتعد مسألة تأمين نحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% -القابل للتحويل إلى درجة صالحة لصنع الأسلحة خلال أسابيع، والكافي لإنتاج أكثر من 10 قنابل نووية- أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب.

فيما يمكن لعرض بوتين أن يساعد في نقل المخزون النووي الإيراني من دون وجود قوات أميركية أو إسرائيلية على الأرض. وتعد روسيا بالفعل قوة نووية، كما سبق أن خزّنت اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يجعلها من بين الدول القليلة القادرة تقنياً على استقبال هذه المواد.

وكانت روسيا قد طرحت مقترحات مشابهة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في مايو الماضي، قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، وكذلك في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب الحالية.
Advertisement
