ترامب يرفض عرضاً روسياً لوقف الحرب.. هذا ما يطالب به

كشف مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن تحتاج لضمان تأمين اليورانيوم ، مشيرا إلى أن الرئيس رفض مقترحا روسياً بنقله إلى موسكو، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

وقال المسؤول، أن اقترح خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن ترامب رفض المقترح.



كما أضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا .. ولم يتم قبوله"، موضحا أن بحاجة إلى "رؤية اليورانيوم مؤمناً".



هدف رئيسي

وتعد مسألة تأمين نحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% -القابل للتحويل إلى درجة صالحة لصنع الأسلحة خلال أسابيع، والكافي لإنتاج أكثر من 10 قنابل نووية- أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب.



فيما يمكن لعرض بوتين أن يساعد في نقل المخزون النووي الإيراني من دون وجود قوات أميركية أو إسرائيلية على الأرض. وتعد روسيا بالفعل قوة نووية، كما سبق أن خزّنت اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يجعلها من بين الدول القليلة القادرة تقنياً على استقبال هذه المواد.



وكانت روسيا قد طرحت مقترحات مشابهة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في مايو الماضي، قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية في يونيو، وكذلك في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب الحالية.