في بغداد مقتل شخصية بارزة في الهجوم على مقر لقادة الحشد

أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، عن وقوع هجوم صاروخي استهدف منزلا يستخدم كمقر لقادة قوات في في حي وسط ، ما أدى إلى سقوط القيادي أبو وإصابة اثنان آخران.

وقال المسؤول "تم استهداف دار تستخدم كمقرّ تابع لكتائب بصاروخ" ما أدّى إلى "مقتل إحدى الشخصيات المهمة وإصابة اثنين تم نقلهما إلى المستشفى"، وفق ما نقلته "فرانس برس".



كما تحدث مسؤول أمني آخر عن "سقوط مقذوف على بيت ووقوع جريحين في منطقة العَرَصَات بحي الكرادة" حيث توجد مجموعات مسلحة موالية لإيران، دون أن يتمكن من تحديد نوع المقذوف.