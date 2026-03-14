عربي-دولي
مع نهاية الاسبوع الثاني من الجرب على ايران.. ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين
Lebanon 24
14-03-2026
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل ما لا يقل عن 13 جنديا أميركيا، منذ بدء الحرب الاميركية على
ايران
.
وأسفرت الحرب في المنطقة حتى الآن عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص.
وآخر الضحايا هم أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الستة التي تحطمت في
العراق
في 12 آذار.
ولم تُعلن هويات أفراد الطاقم القتلى بعد، بانتظار إبلاغ عائلاتهم.
ووفقا لوسائل إعلام إميركية بلغ إجمالي عدد الجرحى والمصابين من الجنود
الأميركيين
نحو 200 عسكري، من بينهم نحو 170 عادوا إلى
الخدمة العسكرية
بعد تلقي العلاج.
من بين الجنود الذين لقوا حتفهم، قُتل 6 في الأول من
مارس
خلال هجوم بطائرة مسيرة على ميناء الشعيبة في
الكويت
.
ويجري التحقيق في الهجوم. كانوا مُلحقين بالقيادة 103 للدعم اللوجستي في دي موين، والتي تُعنى بتوفير الغذاء والماء والذخيرة للقوات، ونقل المعدات والإمدادات.
مواضيع ذات صلة
موقع هرانا لرصد حقوق الإنسان في إيران: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى
Lebanon 24
موقع هرانا لرصد حقوق الإنسان في إيران: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى
14/03/2026 09:52:34
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية رسمية: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى 1045
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية رسمية: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى 1045
14/03/2026 09:52:34
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران إلى 40
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران إلى 40
14/03/2026 09:52:34
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى 787 قتيلا
Lebanon 24
إيران تعلن ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى 787 قتيلا
14/03/2026 09:52:34
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
Lebanon 24
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
03:21 | 2026-03-14
14/03/2026 03:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
02:59 | 2026-03-14
14/03/2026 02:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
Lebanon 24
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
02:58 | 2026-03-14
14/03/2026 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضربة خرج الإيرانية.. هل تتحول الحرب الى اقتصادية؟
Lebanon 24
بعد ضربة خرج الإيرانية.. هل تتحول الحرب الى اقتصادية؟
02:31 | 2026-03-14
14/03/2026 02:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
02:17 | 2026-03-14
14/03/2026 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
15:34 | 2026-03-13
13/03/2026 03:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
06:30 | 2026-03-13
13/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
13:00 | 2026-03-13
13/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
03:21 | 2026-03-14
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
02:59 | 2026-03-14
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
02:58 | 2026-03-14
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
02:31 | 2026-03-14
بعد ضربة خرج الإيرانية.. هل تتحول الحرب الى اقتصادية؟
02:17 | 2026-03-14
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
01:22 | 2026-03-14
ترامب: ايران مهزومة تماما
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 09:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
