مع نهاية الاسبوع الثاني من الجرب على ايران.. ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين

قُتل ما لا يقل عن 13 جنديا أميركيا، منذ بدء الحرب الاميركية على .





وأسفرت الحرب في المنطقة حتى الآن عن مقتل ما يقرب من 2000 شخص.



وآخر الضحايا هم أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الستة التي تحطمت في في 12 آذار.

ولم تُعلن هويات أفراد الطاقم القتلى بعد، بانتظار إبلاغ عائلاتهم.

ووفقا لوسائل إعلام إميركية بلغ إجمالي عدد الجرحى والمصابين من الجنود نحو 200 عسكري، من بينهم نحو 170 عادوا إلى بعد تلقي العلاج.



من بين الجنود الذين لقوا حتفهم، قُتل 6 في الأول من خلال هجوم بطائرة مسيرة على ميناء الشعيبة في .



ويجري التحقيق في الهجوم. كانوا مُلحقين بالقيادة 103 للدعم اللوجستي في دي موين، والتي تُعنى بتوفير الغذاء والماء والذخيرة للقوات، ونقل المعدات والإمدادات.