كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن أطلقت "مقذوفا غير محدد" باتجاه ، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب".





وذكرت الوكالة أن الشمالية أطلقت "مقذوفا باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى اسم المسطح المائي الذي تستخدمه الكوريتان.

كما أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت ما تشتبه بأنه "صاروخ بالستي".



وقالت الوزارة على منصة "إكس" "أُطلق ما قد يكون صاروخا بالستيا من كوريا الشمالية"، قبل أن توضح في منشور منفصل بعد دقائق أنها تعتقد "أن المقذوف سقط".