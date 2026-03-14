تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد ضربة خرج الإيرانية.. هل تتحول الحرب الى اقتصادية؟
Lebanon 24
14-03-2026
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن القيادة الوسطى الأميركية نفذت ضربة ضد أهداف عسكرية في
جزيرة
خرج
الإيرانية
، في تطور يسلط الضوء على تحول محتمل في طبيعة الحرب من استهداف المواقع العسكرية التقليدية إلى ضرب مفاصل اقتصادية شديدة الحساسية داخل
إيران
.
وتعد جزيرة خرج العقدة الأهم في منظومة
النفط
الإيرانية، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات الخام، ما يجعل أي استهداف واسع لها يتجاوز كونه ضربة ميدانية ليصبح ضغطا مباشرا على مصدر التمويل
الرئيسي
للدولة الإيرانية.
كما تعد
الجزيرة
الشريان النفطي الأهم لإيران، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادراتها النفطية، رغم أن مساحتها لا تتجاوز 25 كيلومترا مربعا، ما يجعلها هدفاً استراتيجيا قد يغير موازين الحرب.
ومن هذا المنظور، فإن معنى الضربة لا يتوقف عند تدمير أهداف عسكرية داخل الجزيرة، بل يمتد إلى توجيه رسالة مفادها أن المعركة قد تكون دخلت مرحلة استهداف العصب الاقتصادي الذي يمنح
طهران
القدرة على مواصلة الحرب وامتصاص كلفتها. فحين يصبح الهدف هو مركز التصدير النفطي، فإن الحرب لا تعود مقتصرة على شل القوة العسكرية، بل تتجه إلى تقليص القدرة على الاستمرار نفسها.
ويعزز هذا الاتجاه صدور تحذيرات أميركية سابقة للمدنيين في إيران من الاقتراب من الموانئ التي تستخدمها القوات الإيرانية، في مؤشر إلى أن بيئة الموانئ والمنشآت الساحلية دخلت هي الأخرى دائرة الاستهداف، بما يمنح أي هجوم عليها بعدا مزدوجا: عسكريا من جهة، واقتصاديا ولوجستيا من جهة أخرى.
مواضيع ذات صلة
3 مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
Lebanon 24
3 مسؤولين أميركيين: الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
14/03/2026 09:52:46
14/03/2026 09:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمتد الحرب الإيرانية إلى سوريا؟
Lebanon 24
هل تمتد الحرب الإيرانية إلى سوريا؟
14/03/2026 09:52:46
14/03/2026 09:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط الإيراني
دونالد ترامب
الإيرانية
الإيراني
الجزيرة
الرئيسي
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
Lebanon 24
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
03:21 | 2026-03-14
14/03/2026 03:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
02:59 | 2026-03-14
14/03/2026 02:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
Lebanon 24
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
02:58 | 2026-03-14
14/03/2026 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
02:17 | 2026-03-14
14/03/2026 02:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الاسبوع الثاني من الجرب على ايران.. ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين
Lebanon 24
مع نهاية الاسبوع الثاني من الجرب على ايران.. ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين
01:26 | 2026-03-14
14/03/2026 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
15:34 | 2026-03-13
13/03/2026 03:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
06:30 | 2026-03-13
13/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
13:00 | 2026-03-13
13/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:21 | 2026-03-14
هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى
02:59 | 2026-03-14
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان أحياء في تبريز بإخلاء منازلهم
02:58 | 2026-03-14
"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح
02:17 | 2026-03-14
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد"
01:26 | 2026-03-14
مع نهاية الاسبوع الثاني من الجرب على ايران.. ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين
01:22 | 2026-03-14
ترامب: ايران مهزومة تماما
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 09:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 09:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 09:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24