هجوم روسي على منطقة كييف.. وسقوط قتلى

قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح في هجوم روسي على ، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.





وكتبت الشرطة عبر تطبيق "تواصل القوات الروسية شنّ غارات على منطقة . حتى الآن، بلغ عدد القتلى 4 والجرحى 10. كما لحقت أضرار بمبانٍ سكنية ومستودعات ومركبات".



وأفاد رئيس لمنطقة كييف ميكولا كالاتشنيك بوقوع "هجوم واسع النطاق" على العاصمة استهدف سكنا طلابيا ومواقع صناعية ومستودعات ومباني سكنية.



وكان سلاح الجو الأوكراني قد أصدر قبل ذلك بوقت قصير إنذارا يفيد بإطلاق عدة صواريخ باتجاه كييف.

