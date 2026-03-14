عربي-دولي

على وقع استمرار الحرب.. طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان الأكثر تضررا

Lebanon 24
14-03-2026 | 04:00
على وقع استمرار الحرب.. طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان الأكثر تضررا
على وقع استمرار الحرب.. طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان الأكثر تضررا photos 0
على وقع استمرار الحرب التي تفجرت قبل أسبوعين بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، أظهر تحليل لبيانات الأقمار الصناعية، أكثر المدن الإيرانية تضرراً.

فقد بين تحليل أجراه باحثون في جامعة ولاية أوريغون الأميركية لصور الأقمار الصناعية عبر مرصد كوبرنيكوس سينتنيل، أن طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان أكثر المدن تضررا جراء الغارات.
كما أوضح البحث أن الأضرار في البنى التحتية واسعة النطاق، خصوصاً في العاصمة طهران، أكبر مدن البلاد، وكذلك في مدينة شيراز الواقعة في جنوب وسط إيران، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

40 منشأة متضررة في بندر عباس
ولفت إلى أن أكثر من 40 منشأة تضررت في مدينة بندر عباس الساحلية، التي تضم قاعدة بحرية إيرانية رئيسية، والتي تتميز بموقع استراتيجي على مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، حيث تتراكم السفن المحمّلة بالنفط نتيجة تهديدات الهجمات الإيرانية.

فيما قال جامون فان دن هوك، الذي أجري التحليل مع كوري شير من مختبر "إيكولوجيا النزاعات" (Conflict Ecology)، وهو مختبر أبحاث جيوفضائية في الجامعة، "يبدو أنه لا توجد جبهة قتال واضحة في الوقت الحالي، فالأضرار تحدث بالتزامن في زوايا ومناطق مختلفة من إيران خلال فترة زمنية قصيرة جداً."
هذا وقارن الباحثون بيانات من القمر الصناعي "سنتينل 1" قبل الهجوم، الذي بدأ في 28 فبراير، ببيانات جُمعت بين 2 و10 مارس.

ويستخدم سنتينل 1 تقنية الرادار لرصد التغيّرات على الأرض، بما في ذلك الأضرار أو الدمار الذي يلحق بالمباني.

لكن لا يمكن لهذه التقنية رصد الأضرار في المناطق الزراعية أو المُغطاة بالنباتات.
واشنطن بوست: طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان أكثر مدن إيران تضررا بالغارات
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان وشيراز
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
