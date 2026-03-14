عربي-دولي
على وقع استمرار الحرب.. طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان الأكثر تضررا
Lebanon 24
14-03-2026
|
04:00
على وقع استمرار الحرب التي تفجرت قبل أسبوعين بين
إيران
من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، أظهر تحليل لبيانات الأقمار الصناعية، أكثر المدن
الإيرانية
تضرراً.
فقد بين تحليل أجراه باحثون في جامعة ولاية أوريغون الأميركية لصور الأقمار الصناعية عبر مرصد كوبرنيكوس سينتنيل، أن
طهران
وبندر عباس وشيراز وأصفهان أكثر المدن تضررا جراء
الغارات
.
كما أوضح البحث أن الأضرار في البنى التحتية واسعة النطاق، خصوصاً في العاصمة طهران، أكبر مدن البلاد، وكذلك في مدينة شيراز الواقعة في جنوب وسط إيران، وفق ما نقلت صحيفة "
واشنطن
بوست".
40 منشأة متضررة في بندر عباس
ولفت إلى أن أكثر من 40 منشأة تضررت في مدينة بندر عباس الساحلية، التي تضم قاعدة بحرية إيرانية رئيسية، والتي تتميز بموقع استراتيجي على مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره خُمس إمدادات
النفط
العالمية، حيث تتراكم السفن المحمّلة بالنفط نتيجة تهديدات الهجمات الإيرانية.
فيما قال جامون فان دن هوك، الذي أجري التحليل مع
كوري
شير من مختبر "إيكولوجيا النزاعات" (Conflict Ecology)، وهو مختبر أبحاث جيوفضائية
في الجامعة
، "يبدو أنه لا توجد جبهة قتال واضحة في الوقت الحالي، فالأضرار تحدث بالتزامن في زوايا ومناطق مختلفة من إيران خلال فترة زمنية قصيرة جداً."
هذا وقارن الباحثون بيانات من القمر الصناعي "سنتينل 1" قبل الهجوم، الذي بدأ في 28 فبراير، ببيانات جُمعت بين 2 و10 مارس.
ويستخدم سنتينل 1 تقنية الرادار لرصد التغيّرات على الأرض، بما في ذلك الأضرار أو الدمار الذي يلحق بالمباني.
لكن لا يمكن لهذه التقنية رصد الأضرار في المناطق الزراعية أو المُغطاة بالنباتات.
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست: طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان أكثر مدن إيران تضررا بالغارات
Lebanon 24
واشنطن بوست: طهران وبندر عباس وشيراز وأصفهان أكثر مدن إيران تضررا بالغارات
14/03/2026 12:09:07
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان وشيراز
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان وشيراز
14/03/2026 12:09:07
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
14/03/2026 12:09:07
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
Lebanon 24
إيران تعلن إحباط هجمات بطائرات مسيّرة فوق طهران وأصفهان وكرمان
14/03/2026 12:09:07
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجامعة
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
الغارات
واشنطن
التزام
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
Lebanon 24
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
05:44 | 2026-03-14
14/03/2026 05:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار لترامب يدعو إلى إنهاء حرب إيران
Lebanon 24
مستشار لترامب يدعو إلى إنهاء حرب إيران
05:24 | 2026-03-14
14/03/2026 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعيد الحرب فتح قنوات البحر الأحمر؟
Lebanon 24
هل تعيد الحرب فتح قنوات البحر الأحمر؟
04:57 | 2026-03-14
14/03/2026 04:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينشر فيديو لضرب جزيرة خرج الايرانية
Lebanon 24
ترامب ينشر فيديو لضرب جزيرة خرج الايرانية
04:53 | 2026-03-14
14/03/2026 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: مسيرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهما
Lebanon 24
موسكو: مسيرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهما
04:52 | 2026-03-14
14/03/2026 04:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
15:34 | 2026-03-13
13/03/2026 03:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
Lebanon 24
الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف هويته
06:30 | 2026-03-13
13/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
Lebanon 24
أسباب تمنع ترامب من إعلان "النصر" على إيران.. ما هي؟
13:00 | 2026-03-13
13/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:44 | 2026-03-14
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
05:24 | 2026-03-14
مستشار لترامب يدعو إلى إنهاء حرب إيران
04:57 | 2026-03-14
هل تعيد الحرب فتح قنوات البحر الأحمر؟
04:53 | 2026-03-14
ترامب ينشر فيديو لضرب جزيرة خرج الايرانية
04:52 | 2026-03-14
موسكو: مسيرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهما
04:30 | 2026-03-14
تقرير لـ"Responsible Statecraft": حرب ترامب هدية للمتشددين الإيرانيين
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 12:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
