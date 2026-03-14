موسكو: مسيرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهما

أفادت السلطات الروسية بأن هجمات بالمسيرات أسفرت عن اشتعال حريق في مصفاة نفط رئيسية، كما استهدفت ميناء مهما في إقليم كراسنودار، جنوبي .

واندلع الحريق في منشآت تقنية بمصفاة أفيبسكي النفطية، بحسب بيان صادر عن خدمات الطوارئ الإقليمية اليوم السبت، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.



ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإخماد النيران.



وفي حادث منفصل، سقطت حطام طائرة مسيرة في ميناء كافكاز، بمنطقة تمريوك قرب مضيق كيرتش، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، وفق ما ذكرته السلطات.



وأدى الهجوم إلى تضرر سفينة تقنية واشتعال حريق صغير في مجمع الأرصفة، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع. وأُصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع.



وتتبادل وروسيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والموانئ، في وقت دخلت فيه الحرب في أوكرانيا عامها الخامس الشهر الماضي.

وكثفت كييف استهداف المصافي ومستودعات الوقود ومراكز الخدمات اللوجستية الروسية، في محاولة لتعطيل الإمدادات إلى القوات الروسية وتقليص عائدات الطاقة التي تساعد في تمويل المجهود الحربي لموسكو.



وأوضحت بلومبرغ أن هذه الهجمات تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد التوترات في . كما ثارت مخاوف واسعة من حدوث مزيد من الاضطرابات في الأسواق إثر هجوم أميركي حديث على خرج التي تشكل محطة رئيسية وحيوية لصادرات ، وهي مسؤولة عن الجزء الأكبر من صادرات النفطية.



ولطالما تعرضت المصفاة لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، كان خرها في يناير الماضي.أما محطة ميناء كافكاز، فهي تشكل أحد مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية في روسيا لحركة العبارات وشحنات الوقود والحبوب وغيرها من البضائع.