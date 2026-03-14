مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز

ألمح مسؤول إيراني رفيع إلى احتمال السماح بمرور شاحنات بشرط الدفع باليوان الصيني.



وأضاف المسؤول الكبير لشبكة " " اليوم السبت أن "تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالعبور عبر مضيق هرمز، بشرط أن تُباع شحنات النفط باليوان الصيني."

أتى ذلك، بعدما كشف وزير النقل والبنية التحتية عبد أورال أمس الجمعة أن سفينة ذات ملكية تركية كانت تنتظر قرب سُمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز بعدما حصلت السلطات على إذن من طهران.



كما أضاف"كانت هناك 15 سفينة (مملوكة لشركات تركية) وحصلنا على إذن من السلطات لإحدى هذه السفن التي كانت قد استخدمت ميناء إيرانيا ومرت".