عربي-دولي

القصَّة في التوقيت.. هل اقتربت نهاية حرب إيران؟

Lebanon 24
14-03-2026 | 09:00
القصَّة في التوقيت.. هل اقتربت نهاية حرب إيران؟
دخلت الحرب على إيران أسبوعها الثالث، وفيما لا يبدو أن هناك أي أفق لانتهائها قريباً، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولية بأن الحرب قد تستغرق 4 أسابيع تقريبا.


ومع دخول الحرب، التي بدأت بقصف إسرائيلي أميركي مشترك على إيران، في الثامن والعشرين من شباط الماضي، ومقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، تبدو الخسائر كبيرة، حتى على الصعيد العالمي، حيث أسعار النفط ارتفت بصورة كبيرة، حيث يحوم سعر البرميل حاليا حول 100 دولار للبرميل.

ويقول تقرير لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن الغموض يحيط بمسار الحرب ومدتها، ففي البداية، أشار ترامب إلى جدول زمني محتمل للهجوم على إيران، متوقعاً أن تستمر الضربات 4 أسابيع أو أقل، قبل أن يعود ليقول إن الهجوم قد يمتد لخمسة أسابيع أو أكثر.

وعلى الرغم من أنه قال سابقاً إن الحرب ستستمر لأسابيع فقط، إلا أن ترامب رفض أمس الجمعة ⁠الإعلان عن موعد انتهاء الصراع، وقال للصحفيين: "لا أستطيع أن أقول لكم ذلك. أعني، لدي فكرتي الخاصة، لكن ما الفائدة من ذلك؟ ستستمر الحرب طالما كان ذلك ضرورياً".

مضيق هرمز وجزيرة خرج

وأدت الحرب إلى شلل شبه كامل في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز في العالم.

ورغم الضرر الذي تعرض له النظام الإيراني ومحوره خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال قادراً على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالمنطقة والاقتصاد العالمي، خصوصا مع إغلاق مضيق هرمز، الذي أدى إلى تعطّل إمدادات بملايين البراميل يومياً، ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر ضربة للإنتاج العالمي على الإطلاق.

وردا على ذلك، قصفت القوات الأميركية جزيرة خرج الإيرانية، التي تحمل أهمية استراتيجية كبرى لإيران، كما تمثل مركزا لنحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، ⁠إن الولايات المتحدة "دمرت تماماً كل الأهداف العسكرية" في جزيرة خرج، مهدداً باستهداف البنية التحتية النفطية إذا استمرت إيران في عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجيش الإيراني قوله، السبت، إن أي هجوم على البنية التحتية للنفط والطاقة في إيران سيؤدي إلى هجمات على البنية التحتية للطاقة المملوكة لشركات النفط التي تتعاون مع الولايات المتحدة في المنطقة.

توسع الحرب

بعد الضربات الإسرائيلية الأميركية الأولى التي تلقتها إيران، قامت الأخيرة بالرد باستهداف دول الجوار في الخليج، كما شمل العراق والأردن وتركيا وأذربيجان، حيث وجهت ضربات بمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأدت اعتداءات إيران هذه إلى إصدار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ضد اعتداءات إيران، حيث صوت المجلس على مشروع قرار خليجي أردني بشأن الاعتداءات الإيرانية على عدة دول في المنطقة. وأكد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي أن اعتماد القرار يبعث برسالة واضحة برفض هذه الاعتداءات.

في البنتاغون، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن القوات الأميركية والإسرائيلية ضربت أكثر من 15 ألف هدف منذ بدء الحرب، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بصورة حادة، وأن حجم إطلاق الصواريخ انخفض 90 %.

وبعد الضربة الأميركية على جزيرة خرج، قال ترامب إن إيران لا تملك القدرة على التصدي للهجمات الأميركية.

وكتب على منصة تروث سوشال "سيكون من الحكمة أن يلقى الجيش الإيراني، وجميع المشاركين في هذا النظام الإرهابي، أسلحتهم، وينقذوا ما تبقى من بلدهم، وهو ليس بالكثير!".

مجتبى خامنئي لن يمتنع عن الثأر

من جهته، دعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الخميس، إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا، مشددا على أن بلاده "لن تمتنع عن الثأر".

وأضاف: "إيران لن تمتنع عن الثأر لدماء قتلاها.. لن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".

وشدد على أنه "يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو".

وتابع: "يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.. إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".
