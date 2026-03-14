"صواريخ أكثر تدميراً".. إيران تُطلق تهديداً جديداً

قال المتحدث باسم الايرانية اليوم السبت إن ستستخدم صواريخ باليستية وأنواعا مختلفة من الصواريخ لها قوة تدميرية أكبر ودقة أعلى.



وذكر المتحدث أن "إيران ستزيد من استخدام الأسلحة المطوّرة كلما تقدمت الحرب أكثر، خاصة الصواريخ الباليستية مع مفاجآت جديدة".





وتمتلك إيران مدنا صاروخية عبارة عن شبكات من الأنفاق والمنشآت العسكرية المحصنة تحت الأرض وأعماق الجبال، ويخزن ويجهز فيها ويطلق منها ترسانة الصواريخ الباليستية، وتتوزع في مواقع لاسيما نواحي أصفهان وتبريز وكرمنشاه وشيراز.





ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير، أن المعطيات الميدانية تشير إلى نجاح وإسرائيل في تفكيك أجزاء واسعة من الآلة العسكرية ، فمن خلال استهداف آلاف المواقع، تم تدمير أكثر من 90% من منصات إطلاق الصواريخ وشبكات القيادة والاتصالات. (إرم نيوز)