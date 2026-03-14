19
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
عربي-دولي
"حماس" لإيران: لا تستهدفوا دول الجوار
Lebanon 24
14-03-2026
|
07:26
جددت حركة "
حماس
" إدانتها الشديدة للعدوان الأميركي -
الإسرائيلي
على
إيران
، مؤكدة حق
طهران
في الرد ولكن من دون استهداف دول الجوار.
وفي بيان لها، قالت الحركة إن "العدوان على إيران ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، مشددة على أن "مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب".
وثمنت "حماس" الجهود التي بذلتها عدة دول خلال الفترة الماضية لمنع اندلاع المواجهة العسكرية، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات والصراعات.
وشددت الحركة على أنه "لإيران الحق في الرد على العدوان الذي تتعرض له، بكل الوسائل المتاحة ووفق الأعراف والقوانين الدولية" .
وفي الوقت نفسه، دعت "حماس" طهران إلى تجنب استهداف دول الجوار، "حرصاً على وحدة الصف في المنطقة ومنع اتساع دائرة المواجهة".
كذلك، دعت الحركة دول المنطقة إلى التعاون والعمل المشترك لـ "وقف العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة والعلاقات بين شعوبها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها".
