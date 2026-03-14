تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"حماس" لإيران: لا تستهدفوا دول الجوار

Lebanon 24
14-03-2026 | 07:26
A-
A+
حماس لإيران: لا تستهدفوا دول الجوار
حماس لإيران: لا تستهدفوا دول الجوار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جددت حركة "حماس" إدانتها الشديدة للعدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، مؤكدة حق طهران في الرد ولكن من دون استهداف دول الجوار.

وفي بيان لها، قالت الحركة إن "العدوان على إيران ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، مشددة على أن "مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب".

وثمنت "حماس" الجهود التي بذلتها عدة دول خلال الفترة الماضية لمنع اندلاع المواجهة العسكرية، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات والصراعات.

وشددت الحركة على أنه "لإيران الحق في الرد على العدوان الذي تتعرض له، بكل الوسائل المتاحة ووفق الأعراف والقوانين الدولية" .

وفي الوقت نفسه، دعت "حماس" طهران إلى تجنب استهداف دول الجوار، "حرصاً على وحدة الصف في المنطقة ومنع اتساع دائرة المواجهة".

كذلك، دعت الحركة دول المنطقة إلى التعاون والعمل المشترك لـ "وقف العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة والعلاقات بين شعوبها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها".
القانون الدولي الإنساني

أمة الإسلام

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24