كم صاروخاً وطائرة اعترضت البحرين فوق أراضيها؟ بيانات جديدة تكشف

كشفت دولة ، اليوم السبت، حصيلة الصواريخ والمسيرات التي تم اعتراضها فوق أراضيها منذ بدء الهجمات الأميركية - على قبل أسبوعين.



وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنه "تمّ اعتراض وتدمير 124 صاروخاً و203 طائرات مسيرة استهدفت منذ بدء الاعتداء "، مؤكدة في بيان أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة.





وأهابت القيادة العامة بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.





وأوضحت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق ، وأن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".