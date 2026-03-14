إسرائيل تدمر المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية الإيرانية في طهران

#عاجل ❌في موجة هجومية واسعة في طهران: جيش الدفاع دمّر موقعًا مركزيًا كان يُستخدم لأبحاث الفضاء ومصنعًا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي التابعة لنظام الإرهاب الإيراني
⭕️شن سلاح الجو مساء أمس (الجمعة) غارات استهدفت عشرات البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران.… pic.twitter.com/cztd3UYWl3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 14, 2026
