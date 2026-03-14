إسرائيل تدمر المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية الإيرانية في طهران

#عاجل ❌في موجة هجومية واسعة في طهران: جيش الدفاع دمّر موقعًا مركزيًا كان يُستخدم لأبحاث الفضاء ومصنعًا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي التابعة لنظام الإرهاب



⭕️شن سلاح الجو مساء أمس (الجمعة) غارات استهدفت عشرات البنى التحتية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني في أنحاء طهران.… — (@AvichayAdraee) March 14, 2026

وأوضح الجيش في بيان له أن سلاح الجو التابع له شن، الجمعة، غارات استهدفت عشرات البنى التحتية في أنحاء .وأضاف أنه "في إطار هذه دمر الجيش الإسرائيلي المركز الرئيسي لأبحاث الفضاء التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية المرتبطة بقوات النظام".وأشار إلى أن المركز ضم مختبرات استراتيجية استخدمت للبحث والتطوير في مجال الأقمار الصناعية العسكرية لأغراض مختلفة منها المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه النيران نحو أهداف في أنحاء ".كما أشار الجيش إلى أنه استهدف عددا من المواقع التي تستخدمها لإنتاج منظومات الدفاع الجوي.وذكر أنه هاجم مصنعا مركزيا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي ما يعرقل قدرة إعادة اعمار منظومة الدفاع الجوي لالتابعة لها.