عربي-دولي

إسرائيل تدمر المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية الإيرانية في طهران

Lebanon 24
14-03-2026 | 09:49
إسرائيل تدمر المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية الإيرانية في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تدمير المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية.

وأوضح الجيش في بيان له أن سلاح الجو التابع له شن، الجمعة، غارات استهدفت عشرات البنى التحتية في أنحاء طهران.

وأضاف أنه "في إطار هذه الغارات دمر الجيش الإسرائيلي المركز الرئيسي لأبحاث الفضاء التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية المرتبطة بقوات النظام".

وأشار إلى أن المركز ضم مختبرات استراتيجية استخدمت للبحث والتطوير في مجال الأقمار الصناعية العسكرية لأغراض مختلفة منها المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وتوجيه النيران نحو أهداف في أنحاء الشرق الأوسط".

كما أشار الجيش إلى أنه استهدف عددا من المواقع التي تستخدمها إيران لإنتاج منظومات الدفاع الجوي.

وذكر أنه هاجم مصنعا مركزيا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي ما يعرقل قدرة إيران على إعادة اعمار منظومة الدفاع الجوي لالتابعة لها.


الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز الاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية
