عام 1988.. ماذا قال ترامب عن جزيرة خرج الإيرانية؟

Lebanon 24
14-03-2026 | 10:10
تحدث  دونالد ترامب عن رؤيته للتعامل مع إيران، مشيراً إلى جزيرة خرج بوصفها هدفاً استراتيجياً في حال تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، قبل عقود من دخوله المعترك السياسي ووصوله إلى البيت الأبيض.


ففي مقابلة أجرتها الكاتبة البريطانية بولي توينبي مع ترامب ونشرتها صحيفة "الغارديان" عام 1988، قال رجل الأعمال الأميركي آنذاك إنه سيختار قضية محددة لإظهار الحزم في السياسة الخارجية، مشيراً إلى إيران كمثال.

 
وأضاف: "سأكون قاسياً مع إيران. لقد كانوا يهزموننا نفسياً ويجعلوننا نبدو كأننا مجموعة من الحمقى".


وأشار ترامب في المقابلة إلى أن أي هجوم على القوات أو السفن الأمريكية يجب أن يقابل برد حاسم، قائلاً: "طلقة واحدة تُطلق على أحد رجالنا أو سفننا وسأوجه ضربة إلى جزيرة خرج. سأدخل وأسيطر عليها".
