الرئيس الأميركي: دول كثيرة سترسل سفناً لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أعلن الرئيس الأميركي ان "دولاً عدة ولاسيما المتضررة من محاولة إغلاق مضيق هرمز، سترسل سفنا حربية بالتنسيق معنا لإبقائه آمنا"، مشيرا الى "اننا دمرنا قدرات إيران العسكرية بنسبة 100%، لكن من السهل عليها إرسال مسيّرة أو زرع لغم أو إطلاق صاروخ قصير المدى".

وأمل أن "ترسل وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا سفنا، كي لا يشكل مضيق هرمز تهديدا". واكد "اننا سنواصل قصف الساحل بكثافة وضرب الزوارق والسفن باستمرار وسنجعل مضيق هرمز آمنا قريبا".

وفي وقت سابق، اكد عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محس رضائي أن "مضيق هرمز لن يفتح ولا يحق لأي بارجة أميركية دخول ".