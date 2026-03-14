Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الأميركي: دول كثيرة سترسل سفناً لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

Lebanon 24
14-03-2026 | 11:14
الرئيس الأميركي: دول كثيرة سترسل سفناً لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً
الرئيس الأميركي: دول كثيرة سترسل سفناً لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان "دولاً عدة ولاسيما المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سترسل سفنا حربية بالتنسيق معنا لإبقائه آمنا"، مشيرا الى "اننا دمرنا قدرات إيران العسكرية بنسبة 100%، لكن من السهل عليها إرسال مسيّرة أو زرع لغم أو إطلاق صاروخ قصير المدى".

وأمل أن "ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا سفنا، كي لا يشكل مضيق هرمز تهديدا". واكد "اننا سنواصل قصف الساحل بكثافة وضرب الزوارق والسفن الإيرانية باستمرار وسنجعل مضيق هرمز آمنا قريبا".

وفي وقت سابق، اكد عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محس رضائي أن "مضيق هرمز لن يفتح ولا يحق لأي بارجة أميركية دخول الخليج".

Advertisement
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: ننتظر القوات الأميركية التي ستواكب سفنا في مضيق هرمز
وزير الحرب الأميركي: ننظر بعدة خيارات بشأن مرافقة السفن في مضيق هرمز
وزير الداخلية الأميركي: سنوفر تأمينا للسفن وسنرافقها لعبور مضيق هرمز ما سيعيد تدفق النفط إلى الأسواق
مساعد الرئيس الروسي: روسيا وإيران والصين أرسلت سفنا إلى مضيق هرمز للمشاركة في مناورات "الحزام الأمني 2026"
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
