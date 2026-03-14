تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
حرب أميركا - إيران لن تتوقف قريبا
Lebanon 24
14-03-2026
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
رويترز
" عن أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ترفض في الوقت الراهن بدء محادثات لوقف إطلاق النار مع
إيران
، فيما تتمسك طهران برفض أي وقف للنار قبل توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
بدوره، أكد نائب
وزير الخارجية
الإيراني
للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مسألة وقف إطلاق النار غير مطروحة في الوقت الراهن في ظل استمرار المواجهات العسكرية.
وأوضح غريب آبادي، أحد كبار المفاوضين في الملف
النووي
، في تصريح نقلته
وسائل الإعلام
الإيرانية
، السبت، أن ما يجري حالياً يمثل دفاعاً حازماً عن البلاد في مواجهة الهجمات، مشيراً إلى أن الرد الإيراني وجّه "درساً قاسياً ومؤلماً للجهات المعتدية" وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول الإيراني: "لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن وقف إطلاق النار، كما أنه لا توجد مؤشرات على تسوية أو اتفاق في هذه المرحلة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري مستمر وتبادل ضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
"حرب إيران" لن تحصل؟ مُحلل إسرائيلي يُجيب
Lebanon 24
"حرب إيران" لن تحصل؟ مُحلل إسرائيلي يُجيب
14/03/2026 22:02:25
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إقليمي: إيران أبلغت أميركا أنها لن تناقش سوى برنامجها النووي
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إقليمي: إيران أبلغت أميركا أنها لن تناقش سوى برنامجها النووي
14/03/2026 22:02:25
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان لن تتوقف عند نهر الليطاني
Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان لن تتوقف عند نهر الليطاني
14/03/2026 22:02:25
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا ضدّ العدوّ لن تتوقف حتى نهزمه ونجعله يندم
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا ضدّ العدوّ لن تتوقف حتى نهزمه ونجعله يندم
14/03/2026 22:02:25
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وسائل الإعلام
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
اردوغان: الشبكة المتعطشة للدماء تواصل قصف لبنان
Lebanon 24
اردوغان: الشبكة المتعطشة للدماء تواصل قصف لبنان
15:43 | 2026-03-14
14/03/2026 03:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي عن خامنئي: الجميع سيرونه قريبا
Lebanon 24
عراقجي عن خامنئي: الجميع سيرونه قريبا
15:31 | 2026-03-14
14/03/2026 03:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هرمز "مفتوح" بشروط.. عراقجي يستثني سفن "الأعداء"
Lebanon 24
هرمز "مفتوح" بشروط.. عراقجي يستثني سفن "الأعداء"
15:15 | 2026-03-14
14/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن إسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية.. وتكشف موجات جديدة من "الوعد الصادق 4"
Lebanon 24
إيران تعلن إسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية.. وتكشف موجات جديدة من "الوعد الصادق 4"
15:13 | 2026-03-14
14/03/2026 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا
Lebanon 24
واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا
15:06 | 2026-03-14
14/03/2026 03:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
03:00 | 2026-03-14
14/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
17:20 | 2026-03-13
13/03/2026 05:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
03:30 | 2026-03-14
14/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:43 | 2026-03-14
اردوغان: الشبكة المتعطشة للدماء تواصل قصف لبنان
15:31 | 2026-03-14
عراقجي عن خامنئي: الجميع سيرونه قريبا
15:15 | 2026-03-14
هرمز "مفتوح" بشروط.. عراقجي يستثني سفن "الأعداء"
15:13 | 2026-03-14
إيران تعلن إسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية.. وتكشف موجات جديدة من "الوعد الصادق 4"
15:06 | 2026-03-14
واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا
14:52 | 2026-03-14
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 22:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24