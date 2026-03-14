عربي-دولي

حرب أميركا - إيران لن تتوقف قريبا

Lebanon 24
14-03-2026 | 12:49
حرب أميركا - إيران لن تتوقف قريبا
أفادت "رويترز" عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترفض في الوقت الراهن بدء محادثات لوقف إطلاق النار مع إيران، فيما تتمسك طهران برفض أي وقف للنار قبل توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
 
 
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌ آبادي، أن مسألة وقف إطلاق النار غير مطروحة في الوقت الراهن في ظل استمرار المواجهات العسكرية.


وأوضح غريب‌ آبادي، أحد كبار المفاوضين في الملف النووي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، السبت، أن ما يجري حالياً يمثل دفاعاً حازماً عن البلاد في مواجهة الهجمات، مشيراً إلى أن الرد الإيراني وجّه "درساً قاسياً ومؤلماً للجهات المعتدية" وفق تعبيره. 
 
 
وأضاف المسؤول الإيراني: "لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن وقف إطلاق النار، كما أنه لا توجد مؤشرات على تسوية أو اتفاق في هذه المرحلة".


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري مستمر وتبادل ضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في المنطقة.
 
 
