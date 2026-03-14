واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا

حثت السفارة الأميركية في ، السبت، المواطنين على مغادرة البلاد بشكل فوري، عقب تعرض مبنى السفارة لهجوم صاروخي.



وجاء في تنبيه أصدرته السفارة أن المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء في العراق مدعوون إلى إعادة النظر في قرارهم، في ظل التهديد الكبير الذي تمثله جماعات مسلحة تصفها بأنها إرهابية ومتحالفة مع .



وفي وقت سابق من صباح السبت، قال مسؤول أمني إن صاروخا أصاب مهبط الطائرات المروحية داخل السفارة الأميركية في .

