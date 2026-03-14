إيران تعلن إسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية.. وتكشف موجات جديدة من "الوعد الصادق 4"

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الساعات الماضية 3 طائرات مسيّرة إسرائيلية، بينها طائرة "أوربيتر-4" في تبريز، وطائرتا "هيرمس" في أنديمشك وطهران، بواسطة دفاعات حرس الثورة الإسلامية وتحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة.



وقال إن إجمالي ما أُسقط منذ بداية الحرب بلغ 114 طائرة مسيّرة متنوعة، من طرازات استطلاعية وهجومية وقتالية.



وأشار إلى تنفيذ الموجة السابعة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا رسول الله (ص)"، مستهدفة مواقع في الأراضي المحتلة، بينها صحراء وبئر السبع وقاعدة نيفاتيم، إضافة إلى مخابئ جماعة "كومله" الانفصالية وقاعدة القوات الأميركية في العديد، باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل.



كما أعلن تنفيذ الموجة الثامنة والأربعين فجر اليوم تحت شعار "يا قمر بني هاشم (ع)"، بالتزامن مع ، وقال إنها استهدفت مواقع في شمال الأراضي المحتلة والجليل والجولان وحيفا، إلى جانب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، باستخدام صواريخ "خيبرشكن" و"قدر" وطائرات مسيّرة انتحارية.



وأضاف أن الموجة التاسعة والأربعين شهدت استهداف رادارات "باتريوت" وبرج المراقبة ومستودعات الدفاع الجوي في قاعدة الظفرة، ورادارات الإنذار المبكر وحظائر الطائرات والمنصة المركزية ومخازن الوقود في قاعدة الشيخ عيسى، فضلا عن مستودعات المعدات ومواقع تجمع القوات وحظائر المروحيات في قاعدة العديري.



ولفت كذلك إلى أن مقاتلي الجيش نفذوا خلال الساعات الماضية هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية على مراكز عسكرية واستخباراتية للجيش في الأراضي المحتلة.



وختم بالقول إن تواصل توجيه ضربات متتالية، مضيفا: "لقد انتهى عصر الهيمنة الدولية."

