هرمز "مفتوح" بشروط.. عراقجي يستثني سفن "الأعداء"

قال عباس عراقجي، السبت، إن مضيق هرمز لا يزال "مفتوحا" للملاحة البحرية، لكنه "مغلق فقط" أمام الناقلات والسفن التابعة لما وصفهم بـ"أعداء" وحلفائهم، موضحا أن بقية السفن يمكنها العبور بحرية.



وأضاف عراقجي، في مقابلة مع "MS Now"، أن المخاوف التي تبديها بعض الدول بشأن أمن الملاحة في المنطقة "لا علاقة لها بإيران".



ويأتي هذا الموقف بعد أيام من دعوات داخل إيران للإبقاء على المضيق مغلقا كورقة ضغط في المواجهة مع وإسرائيل، تزامنا مع دعوة الرئيس الأميركي دولا أوروبية وآسيوية إلى إرسال سفن حربية للمساهمة في إبقاء الممر المائي مفتوحا.



ويُعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات العالمية، فيما أدى التوتر الأمني الأخير إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة.

