تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هرمز "مفتوح" بشروط.. عراقجي يستثني سفن "الأعداء"

Lebanon 24
14-03-2026 | 15:15
A-
A+
هرمز مفتوح بشروط.. عراقجي يستثني سفن الأعداء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن مضيق هرمز لا يزال "مفتوحا" للملاحة البحرية، لكنه "مغلق فقط" أمام الناقلات والسفن التابعة لما وصفهم بـ"أعداء" إيران وحلفائهم، موضحا أن بقية السفن يمكنها العبور بحرية.

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع "MS Now"، أن المخاوف التي تبديها بعض الدول بشأن أمن الملاحة في المنطقة "لا علاقة لها بإيران".

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من دعوات داخل إيران للإبقاء على المضيق مغلقا كورقة ضغط في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تزامنا مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا أوروبية وآسيوية إلى إرسال سفن حربية للمساهمة في إبقاء الممر المائي مفتوحا.

ويُعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، فيما أدى التوتر الأمني الأخير إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة.
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز مفتوح لكنه مغلق فقط أمام ناقلات وسفن أعدائنا ومن يهاجموننا
15/03/2026 04:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بمهمة "أسبيدس" الأوروبية: سفن تستقبل بثًّا من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز
15/03/2026 04:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": أزمة مضيق هرمز المتصاعدة تُنذر بإغلاق مطوّل
15/03/2026 04:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: أمن مضيق هرمز "مستبعد" في ظل نيران الحرب
15/03/2026 04:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيراني

إسرائيل

دونالد

أوروبي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-03-14
Lebanon24
17:13 | 2026-03-14
Lebanon24
17:05 | 2026-03-14
Lebanon24
17:00 | 2026-03-14
Lebanon24
16:49 | 2026-03-14
Lebanon24
16:44 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24