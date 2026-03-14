Najib Mikati
خاص

غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 14:52
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
أثار مقطع مصوّر لاجتماع أمني إسرائيلي حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وهو يترأس الجلسة بحضور عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، في حين غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن رأس الطاولة، رغم أن هذا النوع من الاجتماعات يُعقد عادة برئاسته.

الفيديو الذي انتشر بسرعة أعاد فتح باب الأسئلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً أن وجوه الحاضرين بدت متوترة بحسب تعليقات المتابعين، فيما بدا غياب نتنياهو لافتاً في لحظة حساسة أمنياً وسياسياً.

هذا الغياب غير المألوف دفع كثيرين إلى طرح فرضيات متباينة. بعض التعليقات ذهبت إلى تفسير الأمر على أنه مؤشر إلى ارتباك داخل الدائرة الأمنية الإسرائيلية، في حين طرح آخرون سؤالاً مختلفاً: هل ما جرى مجرد إجراء أمني عادي، أم أنه جزء من محاولة متعمدة لإخفاء مكان نتنياهو أو تضليل الخصوم؟

حتى الآن لا يوجد أي توضيح رسمي يفسر سبب غياب نتنياهو عن الاجتماع، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام التأويلات. وبين من يرى في المشهد علامة قلق داخل المؤسسة الأمنية، ومن يعتقد أنه مجرد تكتيك أمني أو خدعة إعلامية، يبقى السؤال مطروحاً: لماذا لم يكن نتنياهو حاضراً في اجتماع اعتاد أن يقوده شخصياً
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
3 اسباب وراء غياب إسرائيل عن اجتماع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: يعقد نتنياهو في هذه الأثناء اجتماعاً أمنياً رفيعاً في "منتدى مقلص" لتقييم الموقف العسكري
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: ربط اتفاق أمني مع سوريا بالانسحاب الإسرائيلي هو السبب وراء عدم تقدم المحادثات في باريس
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 04:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-03-14
Lebanon24
17:13 | 2026-03-14
Lebanon24
17:05 | 2026-03-14
Lebanon24
17:00 | 2026-03-14
Lebanon24
16:49 | 2026-03-14
Lebanon24
16:44 | 2026-03-14
