غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!

أثار مقطع مصوّر لاجتماع أمني إسرائيلي حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وزير الحرب يوآف وهو يترأس الجلسة بحضور عدد من كبار العسكريين والأمنيين، في حين غاب رئيس الحكومة عن رأس الطاولة، رغم أن هذا النوع من الاجتماعات يُعقد عادة برئاسته.



الفيديو الذي انتشر بسرعة أعاد فتح باب الأسئلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً أن وجوه الحاضرين بدت متوترة بحسب تعليقات المتابعين، فيما بدا غياب لافتاً في لحظة حساسة أمنياً وسياسياً.



هذا الغياب غير المألوف دفع كثيرين إلى طرح فرضيات متباينة. بعض التعليقات ذهبت إلى تفسير الأمر على أنه مؤشر إلى ارتباك داخل الدائرة الأمنية ، في حين طرح آخرون سؤالاً مختلفاً: هل ما جرى مجرد إجراء أمني عادي، أم أنه جزء من محاولة متعمدة لإخفاء مكان نتنياهو أو تضليل الخصوم؟



حتى الآن لا يوجد أي توضيح رسمي يفسر سبب غياب نتنياهو عن الاجتماع، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام التأويلات. وبين من يرى في المشهد علامة قلق داخل المؤسسة الأمنية، ومن يعتقد أنه مجرد تكتيك أمني أو خدعة إعلامية، يبقى السؤال مطروحاً: لماذا لم يكن نتنياهو حاضراً في اجتماع اعتاد أن يقوده شخصياً

Advertisement