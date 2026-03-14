ترامب يدعو الدول إلى تأمين مضيق هرمز

حضّ الرئيس الأميركي ، السبت، عددا من إرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، في ظل تعطل الملاحة فيه وتصاعد التوتر العسكري المرتبط بالحرب على .



وقال ، عبر منصة "تروث سوشال"، إن دولا عدة ستنضم إلى لإبقاء المضيق "مفتوحا وآمنا"، معربا عن أمله في أن ترسل دول مثل وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قطعا بحرية إلى المنطقة. كما شدد على أن الدول المستفيدة من العابر عبر المضيق يجب أن تتحمل مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي، مؤكدا أن ستقدم "مساعدة كبيرة" في هذا الإطار.



وأضاف ترامب أن هذا المسار كان ينبغي أن يكون جهدا جماعيا منذ البداية، مشيرا إلى أن التنسيق الدولي سيتوسع في المرحلة المقبلة لضمان استمرار الملاحة. لكنه لم يحدد أسماء دول وافقت بالفعل على المشاركة عسكريا حتى الآن.



ويُعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

