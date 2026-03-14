تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
ترامب يدعو الدول إلى تأمين مضيق هرمز
Lebanon 24
14-03-2026
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، السبت، عددا من
الدول على
إرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين مضيق هرمز، في ظل تعطل الملاحة فيه وتصاعد التوتر العسكري المرتبط بالحرب على
إيران
.
وقال
ترامب
، عبر منصة "تروث سوشال"، إن دولا عدة ستنضم إلى
الولايات المتحدة
لإبقاء المضيق "مفتوحا وآمنا"، معربا عن أمله في أن ترسل دول مثل
الصين
وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قطعا بحرية إلى المنطقة. كما شدد على أن الدول المستفيدة من
النفط
العابر عبر المضيق يجب أن تتحمل مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي، مؤكدا أن
واشنطن
ستقدم "مساعدة كبيرة" في هذا الإطار.
وأضاف ترامب أن هذا المسار كان ينبغي أن يكون جهدا جماعيا منذ البداية، مشيرا إلى أن التنسيق الدولي سيتوسع في المرحلة المقبلة لضمان استمرار الملاحة. لكنه لم يحدد أسماء دول وافقت بالفعل على المشاركة عسكريا حتى الآن.
ويُعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الدول على
المملكة
دونالد
واشنطن
الغاز
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24