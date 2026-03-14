لانا نسيبة: الإمارات "ليست فريسة سهلة" في مواجهة هجمات إيران

أكدت وزيرة الدولة لانا نسيبة أن "قوية وليست فريسة سهلة"، مشددة على أن بلادها ستدافع "بكل حزم" عن شعبها وعن نموذج "التعايش والازدهار والتسامح" في مواجهة الهجمات .



وقالت نسيبة، في مقابلة إعلامية، إن الهجمات الإيرانية على والأردن كانت "غير قانونية" و"صادمة"، مشيرة إلى أن أكثر من 1800 مقذوف أُطلق باتجاه الإمارات منذ بدء الحرب، وأن معظمها جرى اعتراضه بفضل الدفاعات الإماراتية وبالتعاون مع شركاء دوليين.



وأضافت أن الحياة في الإمارات "طبيعية إلى حد كبير"، معتبرة أن التطورات الأخيرة أظهرت مرونة الدولة والمجتمع والقيادة، إلى جانب فاعلية القدرات الدفاعية وقدرة البلاد على التكيف مع الأزمات.



وأوضحت نسيبة أنها أجرت قبل اندلاع الحرب مشاورات سياسية مع وعرضت شراكات واتفاقات اقتصادية في حال نجاح المسار التفاوضي، لكنها شددت على أن ما شهدته الأيام الماضية أثبت استحالة التعايش الآمن مع إيران في ظل برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لجهات غير حكومية في المنطقة.



كما وصفت ما يجري بأنه "حرب اقتصادية" لا تضرب المنطقة فقط، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خصوصا مع التهديدات التي طالت الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالمية.



وختمت بالتشديد على أن الإمارات لم تكن من دعاة هذه الحرب، لكنها ستدافع عن بلدها ومجتمعها بكل قوة، معتبرة أن العالم بات أكثر تماسكا في مواجهة التصعيد .

