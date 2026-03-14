عربي-دولي
لانا نسيبة: الإمارات "ليست فريسة سهلة" في مواجهة هجمات إيران
Lebanon 24
14-03-2026
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وزيرة الدولة
الإماراتية
لانا نسيبة أن
الإمارات
"قوية وليست فريسة سهلة"، مشددة على أن بلادها ستدافع "بكل حزم" عن شعبها وعن نموذج "التعايش والازدهار والتسامح" في مواجهة الهجمات
الإيرانية
.
وقالت نسيبة، في مقابلة إعلامية، إن الهجمات الإيرانية على
دول الخليج
والأردن كانت "غير قانونية" و"صادمة"، مشيرة إلى أن أكثر من 1800 مقذوف أُطلق باتجاه الإمارات منذ بدء الحرب، وأن معظمها جرى اعتراضه بفضل الدفاعات الإماراتية وبالتعاون مع شركاء دوليين.
وأضافت أن الحياة في الإمارات "طبيعية إلى حد كبير"، معتبرة أن التطورات الأخيرة أظهرت مرونة الدولة والمجتمع والقيادة، إلى جانب فاعلية القدرات الدفاعية وقدرة البلاد على التكيف مع الأزمات.
وأوضحت نسيبة أنها أجرت قبل اندلاع الحرب مشاورات سياسية مع
إيران
وعرضت شراكات واتفاقات اقتصادية في حال نجاح المسار التفاوضي، لكنها شددت على أن ما شهدته الأيام الماضية أثبت استحالة التعايش الآمن مع إيران في ظل برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لجهات غير حكومية في المنطقة.
كما وصفت ما يجري بأنه "حرب اقتصادية" لا تضرب المنطقة فقط، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خصوصا مع التهديدات التي طالت الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات
النفط
العالمية.
وختمت بالتشديد على أن الإمارات لم تكن من دعاة هذه الحرب، لكنها ستدافع عن بلدها ومجتمعها بكل قوة، معتبرة أن العالم بات أكثر تماسكا في مواجهة التصعيد
الإيراني
.
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة
أيضاً في عربي-دولي
17:58 | 2026-03-14
قرقاش: إيران أخطأت البوصلة
17:13 | 2026-03-14
السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية
17:05 | 2026-03-14
أزمة تضرب إسرائيل.. لا صواريخ اعتراضية
17:00 | 2026-03-14
هكذا عجّلت أميركا ولادة "خامنئي جديد".. تفاصيل دقيقة ولافتة
16:44 | 2026-03-14
ترامب يدعو الدول إلى تأمين مضيق هرمز
16:38 | 2026-03-14
هجمات بطائرات مسيّرة تصيب رادار مطار الكويت
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 04:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 04:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 04:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
