قرقاش: إيران أخطأت البوصلة

14-03-2026 | 17:58
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن اتهام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للإمارات بالاعتداء على إيران يعكس "سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة".
وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس"، أنه "بعد 1909 هجوما إيرانيا غاشما على دولة الإمارات، يخرج السيد عباس عراقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران".

وأكد أن "للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها"، مشيرا إلى أن الدولة "ما زالت تغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس وتبحث عن مخرج لإيران والمنطقة".

 وأضاف قرقاش أن تصريحات عراقجي "أدانت بلاده وكرّست عزلتها وفضحت عدوانها"، لافتا إلى أن الوزير الإيراني "يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهودا صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران لتجنب هذه الحرب".

وفي منشور سابق، قال قرقاش إن الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزا عسكريا وإفلاسا أخلاقيا وعزلة سياسية.

وأضاف قرقاش: "لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم". (سكاي نيوز)
