تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قرقاش: إيران أخطأت البوصلة
Lebanon 24
14-03-2026
|
17:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة
الإمارات
، أنور قرقاش، إن اتهام
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي للإمارات بالاعتداء على
إيران
يعكس "سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها
الحكمة
".
وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس"، أنه "بعد 1909 هجوما إيرانيا غاشما على دولة الإمارات، يخرج السيد عباس عراقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران".
وأكد أن "للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها"، مشيرا إلى أن الدولة "ما زالت تغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس وتبحث عن مخرج لإيران والمنطقة".
وأضاف قرقاش أن تصريحات عراقجي "أدانت بلاده وكرّست عزلتها وفضحت عدوانها"، لافتا إلى أن الوزير الإيراني "يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهودا صادقة للوساطة بين
واشنطن
وطهران لتجنب هذه الحرب".
وفي منشور سابق، قال قرقاش إن الاستراتيجية
الإيرانية
التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزا عسكريا وإفلاسا أخلاقيا وعزلة سياسية.
وأضاف قرقاش: "لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم". (سكاي نيوز)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24