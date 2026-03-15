Najib Mikati
عربي-دولي

زيلينسكي: مسيّرات "شاهد" روسية الصنع تضرب القواعد الأميركية

Lebanon 24
15-03-2026 | 01:36
زيلينسكي: مسيّرات شاهد روسية الصنع تضرب القواعد الأميركية
زيلينسكي: مسيّرات شاهد روسية الصنع تضرب القواعد الأميركية
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تزود إيران بطائرات "شاهد" المسيّرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إلى أن استخدام طهران لهذه المسيرات -روسية الصنع- في مهاجمة القواعد الأميركية هو "حقيقة مؤكدة بنسبة 100%".

وتُعد إيران رائدة في تطوير طائرات "شاهد" المسيّرة كبديل منخفض التكلفة للصواريخ الباهظة، حيث شهدت هذه المسيرات استخداماً واسعاً لأول مرة خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعد إطلاق موسكو الآلاف منها منذ خريف 2022. ورغم أن طهران كانت المزود الأول، إلا أن روسيا باتت تصنع حالياً طائرات "شاهد" الخاصة بها.

وفي سياق متصل، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى هذا الطراز من المسيّرات، بما في ذلك الجيش الأميركي الذي صرح بأنها تشكل جزءاً من الحملة العسكرية الحالية ضد إيران، فيما تم ربط هذه المسيرات بهجمات أخرى في المنطقة رغم عدم وضوح هوية الشركات المصنعة دائماً.

مواضيع ذات صلة
لإسقاط "شاهد" الإيرانية.. أوكرانيا أرسلت خبراء مسيّرات لحماية القواعد الأميركية في الأردن
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرص: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة من طراز شاهد
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين لدى استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لـ"قسد" معملاً لتصنيع الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ريف الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة في العراق: أسقطنا مسيرة محلية الصنع كانت تحلق بالقرب من سد الموصل
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-03-15
Lebanon24
02:02 | 2026-03-15
Lebanon24
01:43 | 2026-03-15
Lebanon24
17:58 | 2026-03-14
Lebanon24
17:13 | 2026-03-14
Lebanon24
17:05 | 2026-03-14
