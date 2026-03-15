زيلينسكي: مسيّرات "شاهد" روسية الصنع تضرب القواعد الأميركية

أكد الرئيس الأوكراني أن تزود بطائرات "شاهد" المسيّرة لاستخدامها ضد وإسرائيل، مشيراً في مقابلة مع شبكة " إن" إلى أن استخدام لهذه المسيرات -روسية الصنع- في مهاجمة القواعد الأميركية هو "حقيقة مؤكدة بنسبة 100%".



وتُعد إيران رائدة في تطوير طائرات "شاهد" المسيّرة كبديل منخفض التكلفة للصواريخ الباهظة، حيث شهدت هذه المسيرات استخداماً واسعاً لأول مرة خلال الحرب الروسية بعد إطلاق الآلاف منها منذ خريف 2022. ورغم أن طهران كانت المزود الأول، إلا أن روسيا باتت تصنع حالياً طائرات "شاهد" الخاصة بها.



وفي سياق متصل، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى هذا الطراز من المسيّرات، بما في ذلك الجيش الأميركي الذي صرح بأنها تشكل جزءاً من الحملة العسكرية الحالية ضد إيران، فيما تم ربط هذه المسيرات بهجمات أخرى في المنطقة رغم عدم وضوح هوية الشركات المصنعة دائماً.





