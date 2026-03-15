17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: مسيّرات "شاهد" روسية الصنع تضرب القواعد الأميركية
Lebanon 24
15-03-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أن
روسيا
تزود
إيران
بطائرات "شاهد" المسيّرة لاستخدامها ضد
الولايات المتحدة
وإسرائيل، مشيراً في مقابلة مع شبكة "
سي إن
إن" إلى أن استخدام
طهران
لهذه المسيرات -روسية الصنع- في مهاجمة القواعد الأميركية هو "حقيقة مؤكدة بنسبة 100%".
وتُعد إيران رائدة في تطوير طائرات "شاهد" المسيّرة كبديل منخفض التكلفة للصواريخ الباهظة، حيث شهدت هذه المسيرات استخداماً واسعاً لأول مرة خلال الحرب الروسية
الأوكرانية
بعد إطلاق
موسكو
الآلاف منها منذ خريف 2022. ورغم أن طهران كانت المزود الأول، إلا أن روسيا باتت تصنع حالياً طائرات "شاهد" الخاصة بها.
وفي سياق متصل، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى هذا الطراز من المسيّرات، بما في ذلك الجيش الأميركي الذي صرح بأنها تشكل جزءاً من الحملة العسكرية الحالية ضد إيران، فيما تم ربط هذه المسيرات بهجمات أخرى في المنطقة رغم عدم وضوح هوية الشركات المصنعة دائماً.
Advertisement
لإسقاط "شاهد" الإيرانية.. أوكرانيا أرسلت خبراء مسيّرات لحماية القواعد الأميركية في الأردن
الرئيس القبرص: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة من طراز شاهد
وزارة الدفاع السورية تعلن مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين لدى استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لـ"قسد" معملاً لتصنيع الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ريف الحسكة
قيادة العمليات المشتركة في العراق: أسقطنا مسيرة محلية الصنع كانت تحلق بالقرب من سد الموصل
خيانة من "الداخل"؟ اعتقالات واسعة في إيران بعد استهداف نقاط أمنية حساسة
كيم وابنته يشرفان على إطلاق "راجمات الجحيم".. رسالة "نووية" لواشنطن
بعد شائعات "الاغتيال".. مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية
قرقاش: إيران أخطأت البوصلة
السيسي: نعمل لإخماد الحرب في الخليج وندعم الدول العربية
Advertisement
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
"دولارات جديدة" في لبنان
