كيم وابنته يشرفان على إطلاق "راجمات الجحيم".. رسالة "نووية" لواشنطن

أشرف الزعيم الكوري ، ، السبت، على تجربة إطلاق بالذخيرة الحية لأنظمة صواريخ متعددة فائقة الضخامة من عيار 600 مليمتر، وذلك بحضور ابنته الصغيرة، في رسالة موجهة ضد المناورات العسكرية المشتركة بين وسيول.



وذكرت أن التجربة شملت 12 قاذفة صواريخ، انطلقت من الساحل الشرقي للبلاد وأصابت هدفاً جزرياً بدقة كاملة على مسافة نحو 364 كيلومتراً. ونقلت الوكالة عن كيم تأكيده أن هذه المنظومة قادرة على ضرب أهداف ضمن مدى 420 كيلومتراً، مما يمنح "الأعداء" شعوراً بالقلق وفهماً عميقاً للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية، محذراً من أن البنية التحتية العسكرية للخصم لن تنجو إذا ما استُخدم هذا السلاح.



في المقابل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق نحو 10 صواريخ باليستية من محيط بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، مندداً بهذه الخطوة ووصفها بـ"الاستفزاز" الذي ينتهك قرارات .





