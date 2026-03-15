عربي-دولي

كيم وابنته يشرفان على إطلاق "راجمات الجحيم".. رسالة "نووية" لواشنطن

Lebanon 24
15-03-2026 | 02:02
كيم وابنته يشرفان على إطلاق راجمات الجحيم.. رسالة نووية لواشنطن
أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، السبت، على تجربة إطلاق بالذخيرة الحية لأنظمة صواريخ متعددة فائقة الضخامة من عيار 600 مليمتر، وذلك بحضور ابنته الصغيرة، في رسالة موجهة ضد المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجربة شملت 12 قاذفة صواريخ، انطلقت من الساحل الشرقي للبلاد وأصابت هدفاً جزرياً بدقة كاملة على مسافة نحو 364 كيلومتراً. ونقلت الوكالة عن كيم تأكيده أن هذه المنظومة قادرة على ضرب أهداف ضمن مدى 420 كيلومتراً، مما يمنح "الأعداء" شعوراً بالقلق وفهماً عميقاً للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية، محذراً من أن البنية التحتية العسكرية للخصم لن تنجو إذا ما استُخدم هذا السلاح.

في المقابل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق نحو 10 صواريخ باليستية من محيط بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، مندداً بهذه الخطوة ووصفها بـ"الاستفزاز" الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

