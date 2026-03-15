اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا"

15-03-2026 | 04:15
اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: نتخذ قراراتنا بأنفسنا
ردّت اليابان على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز الذي تعطلت فيه الملاحة بسبب التوترات مع إيران. ووفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية، أفادت مصادر في وزارة الخارجية أن طوكيو "تتخذ قراراتها بنفسها، ولن ترسل سفناً لمجرد طلب ترامب ذلك".
 
كما أشارت مصادر في وزارة الدفاع إلى أن البلاد قد "تواجه قرارات صعبة بشأن أي نشر لقوات الدفاع الذاتي"، مؤكدة ضرورة تقييم شرعية الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران قبل اتخاذ أي خطوة، وضرورة مراقبة التطورات بانتظار تلقي طلبات محددة.

ومن المقرر أن تناقش رئيسة الوزراء اليابانية، تاكائيتشي سانائيه، خلال زيارتها الرسمية للولايات المتحدة التي تبدأ الأربعاء المقبل، هذا الطلب مع ترامب.
 
وكان الرئيس الأميركي قد حضّ عبر منصة "تروث سوشال" دولاً عدة، منها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، على إرسال سفن حربية للمنطقة، مؤكداً أن على الدول التي تتلقى النفط عبر المضيق أن "تتولى أمر هذا الممر"، معتبراً أن البحرية الأميركية ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط، مهدداً باستهداف منشآت نفطية إيرانية في حال استمرار عرقلة الملاحة في الممر الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز العالمي.

مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء اليابان: لم نتخذ أي قرار بخصوص نشر قوات يابانية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتخذ القرار وسط الحرب: إغلاق مضيق هرمز أمام السفن
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": أزمة مضيق هرمز المتصاعدة تُنذر بإغلاق مطوّل
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: ننظر بعدة خيارات بشأن مرافقة السفن في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 12:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-03-15
Lebanon24
06:18 | 2026-03-15
Lebanon24
06:09 | 2026-03-15
Lebanon24
06:06 | 2026-03-15
Lebanon24
06:00 | 2026-03-15
Lebanon24
05:36 | 2026-03-15
