عربي-دولي
اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا"
Lebanon 24
15-03-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت اليابان على دعوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز الذي تعطلت فيه الملاحة بسبب التوترات مع
إيران
. ووفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية، أفادت مصادر في
وزارة الخارجية
أن طوكيو "تتخذ قراراتها بنفسها، ولن ترسل سفناً لمجرد طلب
ترامب
ذلك".
كما أشارت مصادر في
وزارة الدفاع
إلى أن البلاد قد "تواجه قرارات صعبة بشأن أي نشر لقوات الدفاع الذاتي"، مؤكدة ضرورة تقييم شرعية الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران قبل اتخاذ أي خطوة، وضرورة مراقبة التطورات بانتظار تلقي طلبات محددة.
ومن المقرر أن تناقش رئيسة الوزراء اليابانية، تاكائيتشي سانائيه، خلال زيارتها الرسمية للولايات المتحدة التي تبدأ الأربعاء المقبل، هذا الطلب مع ترامب.
وكان الرئيس الأميركي قد حضّ عبر منصة "تروث سوشال" دولاً عدة، منها
الصين
وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، على إرسال سفن حربية للمنطقة، مؤكداً أن على الدول التي تتلقى
النفط
عبر المضيق أن "تتولى أمر هذا الممر"، معتبراً أن البحرية الأميركية ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط، مهدداً باستهداف منشآت نفطية إيرانية في حال استمرار عرقلة الملاحة في الممر الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز العالمي.
