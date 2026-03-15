Najib Mikati
عربي-دولي

مصر تحرّك "خيار الدفاع": دعوة رسمية لتشكيل "قوة عربية مشتركة" لحماية مقدرات المنطقة

Lebanon 24
15-03-2026 | 05:36
مصر تحرّك خيار الدفاع: دعوة رسمية لتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات المنطقة
دعت مصر إلى تشكيل "قوة عربية مشتركة" بهدف حماية مقدرات دول المنطقة من التهديدات المستقبلية، حيث أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، على الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية لما بعد انتهاء الحرب الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة. وشدد الوزير المصري على ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، وعلى رأسها "القوة العربية المشتركة"، لضمان صون الأمن القومي العربي وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار.

كما أعرب عبد العاطي عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً رفض القاهرة التام لأي ذرائع تبرر هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي وتهدد بدفع المنطقة نحو فوضى شاملة.
 
واتفق الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد، ومؤكدين أن المسار الدبلوماسي ولغة الحوار هما الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة.

Advertisement
الدول العربية

وزير الخارجية

الأمن القومي

أيمن الصفدي

المستقبل

دبلوماسي

القاهرة

Advertisement
