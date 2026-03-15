عربي-دولي
مصر تحرّك "خيار الدفاع": دعوة رسمية لتشكيل "قوة عربية مشتركة" لحماية مقدرات المنطقة
Lebanon 24
15-03-2026
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت مصر إلى تشكيل "قوة عربية مشتركة" بهدف حماية مقدرات دول المنطقة من التهديدات المستقبلية، حيث أكد
وزير الخارجية
المصري، بدر
عبد العاطي
، الأحد، على الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية لما بعد انتهاء الحرب الحالية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره
الأردني
أيمن الصفدي
، للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة. وشدد الوزير المصري على ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، وعلى رأسها "القوة العربية المشتركة"، لضمان صون
الأمن القومي
العربي وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار.
كما أعرب عبد العاطي عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار
الدول العربية
، مؤكداً رفض
القاهرة
التام لأي ذرائع تبرر هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي وتهدد بدفع المنطقة نحو فوضى شاملة.
واتفق الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد، ومؤكدين أن المسار الدبلوماسي ولغة الحوار هما الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة.
مواضيع ذات صلة
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
Lebanon 24
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
15/03/2026 12:43:00
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية: لدينا من المقدرات ما يتيح لنا الدفاع عن أمننا
Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية: لدينا من المقدرات ما يتيح لنا الدفاع عن أمننا
15/03/2026 12:43:00
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: علاقات لبنان والأردن بنيت على تراكم الثقة والاستقرار في منطقتنا "خيار عقلاني"
Lebanon 24
سلام: علاقات لبنان والأردن بنيت على تراكم الثقة والاستقرار في منطقتنا "خيار عقلاني"
15/03/2026 12:43:00
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فون دير لاين من ميونيخ: الدفاع المشترك التزام لا خيار
Lebanon 24
فون دير لاين من ميونيخ: الدفاع المشترك التزام لا خيار
15/03/2026 12:43:00
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدول العربية
وزير الخارجية
الأمن القومي
أيمن الصفدي
المستقبل
دبلوماسي
القاهرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
العثور على إبنة وزيرة إسرائيليّة ميّتة... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة؟
Lebanon 24
العثور على إبنة وزيرة إسرائيليّة ميّتة... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة؟
06:35 | 2026-03-15
15/03/2026 06:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب يثير الجدل داخل العائلة المالكة: ميغان ماركل "غسلت دماغ" زوجها هاري!
Lebanon 24
كتاب يثير الجدل داخل العائلة المالكة: ميغان ماركل "غسلت دماغ" زوجها هاري!
06:18 | 2026-03-15
15/03/2026 06:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
Lebanon 24
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
06:09 | 2026-03-15
15/03/2026 06:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضغوط أميركية.. اليابان ستبدأ السحب من احتياطيات النفط
Lebanon 24
وسط ضغوط أميركية.. اليابان ستبدأ السحب من احتياطيات النفط
06:06 | 2026-03-15
15/03/2026 06:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة مهمة تطيل عمر بطارية هاتفكم.. ما هي؟
Lebanon 24
ميزة مهمة تطيل عمر بطارية هاتفكم.. ما هي؟
06:00 | 2026-03-15
15/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
06:35 | 2026-03-15
العثور على إبنة وزيرة إسرائيليّة ميّتة... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة؟
06:18 | 2026-03-15
كتاب يثير الجدل داخل العائلة المالكة: ميغان ماركل "غسلت دماغ" زوجها هاري!
06:09 | 2026-03-15
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
06:06 | 2026-03-15
وسط ضغوط أميركية.. اليابان ستبدأ السحب من احتياطيات النفط
06:00 | 2026-03-15
ميزة مهمة تطيل عمر بطارية هاتفكم.. ما هي؟
05:23 | 2026-03-15
عراقجي: نرحب بمبادرات إنهاء الحرب ومستعدون للتحقيق
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
