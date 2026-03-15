مصر تحرّك "خيار الدفاع": دعوة رسمية لتشكيل "قوة عربية مشتركة" لحماية مقدرات المنطقة

دعت مصر إلى تشكيل "قوة عربية مشتركة" بهدف حماية مقدرات دول المنطقة من التهديدات المستقبلية، حيث أكد المصري، بدر ، الأحد، على الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية لما بعد انتهاء الحرب الحالية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره ، للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة. وشدد الوزير المصري على ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، وعلى رأسها "القوة العربية المشتركة"، لضمان صون العربي وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار.



كما أعرب عبد العاطي عن إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار ، مؤكداً رفض التام لأي ذرائع تبرر هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي وتهدد بدفع المنطقة نحو فوضى شاملة.

واتفق الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد، ومؤكدين أن المسار الدبلوماسي ولغة الحوار هما الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة.



