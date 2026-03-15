"ميتا" تخطط لتسريح آلاف الموظفين.. ما السبب؟

أفادت تقارير بأن تخطط لتسريح نحو 20% من قوتها العاملة العالمية أو أكثر، مما قد يؤثر على أكثر من 15.000 موظف.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في ظل خطط الشركة بقيادة للإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.





وبينما لم يتم حسم المواعيد النهائية أو الأعداد بدقة، أكد مصدران لـ" " طلبا عدم هويتهما أن في ميتا بدأت بالفعل مطالبة المسؤولين بوضع خطط تقشفية لتقليص عدد الموظفين.





وتأتي هذه الخطوة مدفوعة برؤية الجديدة، التي عبر عنها فيكانون الثاني الماضي بقوله: "بدأت أرى مشاريع كانت تتطلب فرقاً كبيرة، باتت تُنجز الآن بواسطة شخص واحد موهوب للغاية"، في إشارة واضحة إلى أن بدأ يحل محل الوظائف التقليدية داخل الشركة.





من جانبه، حاول المتحدث باسم ميتا، ، امتصاص الصدمة واصفاً التقرير بأنه "مبني على تكهنات حول تصورات نظرية"، إلا أن تاريخ الشركة يشي بغير ذلك. (24)