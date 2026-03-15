إقتصاد

"ميتا" تخطط لتسريح آلاف الموظفين.. ما السبب؟

15-03-2026 | 03:10
ميتا تخطط لتسريح آلاف الموظفين.. ما السبب؟
أفادت تقارير بأن شركة ميتا تخطط لتسريح نحو 20% من قوتها العاملة العالمية أو أكثر، مما قد يؤثر على أكثر من 15.000 موظف.
 
 
ويُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في ظل خطط الشركة بقيادة مارك زوكربيرغ للإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
 
 
وبينما لم يتم حسم المواعيد النهائية أو الأعداد بدقة، أكد مصدران لـ"رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن الإدارة العليا في ميتا بدأت بالفعل مطالبة المسؤولين بوضع خطط تقشفية لتقليص عدد الموظفين.


وتأتي هذه الخطوة مدفوعة برؤية زوكربيرغ الجديدة، التي عبر عنها فيكانون الثاني الماضي بقوله: "بدأت أرى مشاريع كانت تتطلب فرقاً كبيرة، باتت تُنجز الآن بواسطة شخص واحد موهوب للغاية"، في إشارة واضحة إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل الوظائف التقليدية داخل الشركة.


من جانبه، حاول المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، امتصاص الصدمة واصفاً التقرير بأنه "مبني على تكهنات حول تصورات نظرية"، إلا أن تاريخ الشركة يشي بغير ذلك. (24)
