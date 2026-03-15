تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟

ذكر موقع " "، أنّ نفذت هجوما دقيقا ومفاجئا على مجمع "باستور" في ، استهدف القمة الأمنية ، وأسفر عن مقتل 40 مسؤولا كبيراً، في مستهل الحرب ضدّ . وشملت قائمة الاغتيال في اللحظات الأولى للحرب الأميركية على إيران، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، واستمرت 40 ثانية فقط.



واستعرض تقرير نُشر في ملحق "7 أيام" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التفاصيل الاستخباراتية والتقنية للعملية، مع التركيز على التخطيط للاغتيالات ونوع الصواريخ المستخدمة.



التخطيط الاستخباراتي:

رُصد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى ، وجُمعت معلومات استخباراتية "ذهبية" عن وجود خامنئي في منزله أثناء الاجتماع.



تم تعديل توقيت الهجوم من مساء السبت إلى صباحه، بعد تأكد إسرائيل من تقدم موعد الاجتماع بـ12 ساعة.



ونُسّق الهجوم مع القيادة المركزية الأميركية لضمان الغطاء العملياتي والحرب الإلكترونية.



الصواريخ المستخدمة ومزاياها:



- صاروخ بالستي جوي الإطلاق يُطلق من مقاتلات F-15 .

- مدى بعيد يسمح بالإطلاق خارج نطاق الدفاعات الجوية الإيرانية.

- دقة عالية في إصابة الأهداف المحصنة فوق وتحت الأرض.

- قدرة على اختراق الملاجئ والبنية التحتية الاستراتيجية.

- "أوفك زهاف" نظام متطور غير معروف للجمهور، يُستخدم لضرب أهداف عالية القيمة.

- "بلو سبارو" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، يتيح ضرب العمق الإيراني دون دخول الطائرات لنطاق الخطر.

تنفيذ العملية:



أُطلقت نحو 30 صاروخا من طراز "روكس" من مسافات آمنة، استهدفت بالتزامن: قاعة اجتماع مجلس الدفاع. مقر إقامة خامنئي والمكتب العسكري التابع له. مبنى وزارة الاستخبارات حيث عُقد اجتماع مواز.



واعتمدت إسرائيل على عنصر المفاجأة والغرور الإيراني ببقاء المسؤولين فوق الأرض بدل الملاجئ المحصنة. (روسيا اليوم)