|
عربي-دولي

تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟

Lebanon 24
15-03-2026 | 07:03
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟ photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إسرائيل نفذت هجوما دقيقا ومفاجئا على مجمع "باستور" في طهران، استهدف القمة الأمنية الإيرانية، وأسفر عن مقتل 40 مسؤولا كبيراً، في مستهل الحرب ضدّ إيران. وشملت قائمة الاغتيال في اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، واستمرت 40 ثانية فقط.

واستعرض تقرير نُشر في ملحق "7 أيام" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التفاصيل الاستخباراتية والتقنية للعملية، مع التركيز على التخطيط للاغتيالات ونوع الصواريخ المستخدمة.

التخطيط الاستخباراتي:
 
رُصد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الإيراني، وجُمعت معلومات استخباراتية "ذهبية" عن وجود خامنئي في منزله أثناء الاجتماع.

تم تعديل توقيت الهجوم من مساء السبت إلى صباحه، بعد تأكد إسرائيل من تقدم موعد الاجتماع بـ12 ساعة.

ونُسّق الهجوم مع القيادة المركزية الأميركية لضمان الغطاء العملياتي والحرب الإلكترونية.

الصواريخ المستخدمة ومزاياها:

- صاروخ بالستي جوي الإطلاق يُطلق من مقاتلات  F-15 .
- مدى بعيد يسمح بالإطلاق خارج نطاق الدفاعات الجوية الإيرانية.
- دقة عالية في إصابة الأهداف المحصنة فوق وتحت الأرض.
- قدرة على اختراق الملاجئ والبنية التحتية الاستراتيجية.
- "أوفك زهاف" نظام متطور غير معروف للجمهور، يُستخدم لضرب أهداف عالية القيمة.
- "بلو سبارو" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، يتيح ضرب العمق الإيراني دون دخول الطائرات لنطاق الخطر.
تنفيذ العملية:

أُطلقت نحو 30 صاروخا من طراز "روكس" من مسافات آمنة، استهدفت بالتزامن: قاعة اجتماع مجلس الدفاع. مقر إقامة خامنئي والمكتب العسكري التابع له. مبنى وزارة الاستخبارات حيث عُقد اجتماع مواز.

واعتمدت إسرائيل على عنصر المفاجأة والغرور الإيراني ببقاء المسؤولين فوق الأرض بدل الملاجئ المحصنة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس للقناة 12: نتنياهو اتخذ قرار اغتيال خامنئي في تشرين الثاني الماضي
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: الحكومة تعلن الحداد 40 يوماً على مقتل خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران إلى 40
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
