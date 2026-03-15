تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لماذا كان خامنئي يخشى تولي نجله مجتبى قيادة إيران؟

Lebanon 24
15-03-2026 | 10:00
A-
A+
لماذا كان خامنئي يخشى تولي نجله مجتبى قيادة إيران؟
لماذا كان خامنئي يخشى تولي نجله مجتبى قيادة إيران؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر مطلعة كشفت أن الاستخبارات الأميركية قدمت إحاطة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودائرة ضيقة من مستشاريه، تفيد بأن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، كان لديه مخاوف بشأن تولي ابنه المنصب.

وأظهرت المعلومات، التي نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن خامنئي الأكبر كان حذراً من تولي ابنه، مجتبى خامنئي، السلطة لأنه كان يُنظر إليه على أنه ليس ذكياً جداً، وكان يُعتبر غير مؤهل ليكون قائداً.
 
وأشارت المعلومات التي تم جمعها أيضاً إلى أن الأب كان على علم بأن ابنه يعاني من مشاكل في حياته الشخصية، وذلك وفقاً لمصادر داخل الإدارة ومجتمع الاستخبارات وأشخاص مقربين من الرئيس.

وأضافت المصادر أنه تم إطلاع ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وغيرهما من كبار المسؤولين على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخامنئي الابن.

وفي أحاديث خاصة، أخبر ترامب المقربين منه أنه لا يعلم مدى أهمية المعلومات التي وصلته بشأن مجتبى خامنئي؛ ويعتقد أن إيران في وضعٍ أشبه بالخلو من القيادة حالياً، وأن خامنئي الابن ربما يكون قد توفي.
 
وألمح الرئيس ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، علنًا إلى عدم ثقة علي خامنئي بابنه، حيث قال "لقد رحلت قيادتهم. رحلت قيادتهم الثانية. والآن قيادتهم الثالثة في ورطة، وهذا ليس الشخص الذي أراده الأب أصلاً".  

ووصف ترامب المرشد الأعلى الجديد بأنه "ضعيف الشخصية" وأنه سيكون زعيماً "غير مقبول" لإيران. كما ألمح إلى رغبته في ممارسة بعض الرقابة على الزعيم الإيراني القادم.

وفيما امتنع المتحدثون باسم وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ونائب الرئيس عن التعليق، يعتقد البيت الأبيض أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يسيطر على الأمور، وهو تغيير كبير عن الديكتاتورية الثيوقراطية التي كانت قائمة منذ ثورة عام 1979 في البلاد. 

ويعتبر مجتبى خامنئي، ثالث مرشد أعلى لإيران منذ الثورة عام 1979، بعد والده ومؤسس الثورة روح الله الخميني.

ويُعدّ انتقال السلطة من الأب إلى الابن أمراً لافتاً للنظر، إذ أطاحت الثورة بنظام ملكي وراثي.
Advertisement
برقية من نعيم قاسم إلى مجتبى خامنئي: نحن على العهد مع قيادتكم
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السيستاني يتمنى التوفيق لمرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس والجهاد تهنئان إيران بتعيين مجتبى خامنئي مرشدا
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الحرس الثوري

نائب الرئيس

علي خامنئي

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24