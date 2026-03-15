تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لماذا كان خامنئي يخشى تولي نجله مجتبى قيادة إيران؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر مطلعة كشفت أن الاستخبارات الأميركية قدمت إحاطة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ودائرة ضيقة من مستشاريه، تفيد بأن المرشد الأعلى
الإيراني
الراحل،
علي خامنئي
، كان لديه مخاوف بشأن تولي ابنه المنصب.
وأظهرت المعلومات، التي نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن خامنئي الأكبر كان حذراً من تولي ابنه، مجتبى خامنئي، السلطة لأنه كان يُنظر إليه على أنه ليس ذكياً جداً، وكان يُعتبر غير مؤهل ليكون قائداً.
وأشارت المعلومات التي تم جمعها أيضاً إلى أن الأب كان على علم بأن ابنه يعاني من مشاكل في حياته الشخصية، وذلك وفقاً لمصادر داخل الإدارة ومجتمع الاستخبارات وأشخاص مقربين من الرئيس.
وأضافت المصادر أنه تم إطلاع
ترامب
، ونائب الرئيس جيه دي
فانس
، وغيرهما من كبار المسؤولين على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخامنئي الابن.
وفي أحاديث خاصة، أخبر ترامب المقربين منه أنه لا يعلم مدى أهمية المعلومات التي وصلته بشأن مجتبى خامنئي؛ ويعتقد أن
إيران
في وضعٍ أشبه بالخلو من القيادة حالياً، وأن خامنئي الابن ربما يكون قد توفي.
وألمح الرئيس ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، علنًا إلى عدم ثقة علي خامنئي بابنه، حيث قال "لقد رحلت قيادتهم. رحلت قيادتهم الثانية. والآن قيادتهم الثالثة في ورطة، وهذا ليس الشخص الذي أراده الأب أصلاً".
ووصف ترامب المرشد الأعلى الجديد بأنه "ضعيف الشخصية" وأنه سيكون زعيماً "غير مقبول" لإيران. كما ألمح إلى رغبته في ممارسة بعض الرقابة على الزعيم الإيراني القادم.
وفيما امتنع المتحدثون باسم وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض ونائب الرئيس عن التعليق، يعتقد
البيت الأبيض
أن
الحرس الثوري الإيراني
هو الذي يسيطر على الأمور، وهو تغيير كبير عن الديكتاتورية الثيوقراطية التي كانت قائمة منذ ثورة عام 1979 في البلاد.
ويعتبر مجتبى خامنئي، ثالث مرشد أعلى لإيران منذ
الثورة
عام 1979، بعد والده ومؤسس الثورة روح الله الخميني.
ويُعدّ انتقال السلطة من الأب إلى الابن أمراً لافتاً للنظر، إذ أطاحت الثورة بنظام ملكي وراثي.
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24