عربي-دولي
مؤشّرات... هل اقتربت الحرب من النهاية؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هيئة البثّ الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ "هناك علامات يمكن الاستناد إليها لمعرفة الوقت التقريبي لنهاية الحرب مع
إيران
".
وقالت هيئة البثّ الإسرائيليّة: "قبل الحرب مع إيران، كنا جميعًا نحفظ العلامات الدالة التي تنذر بالهجوم الوشيك، ونتابع انتشار المقاتلات والقاذفات الأميركية، ونراقب "مؤشر البيتزا" حول
البنتاغون
والعاصمة".
وتابعت أن "من العلامات التي يمكن متابعتها اليوم أسعار
النفط
".
وصرّحت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
في الأيام الأخيرة بأن "هذه الحرب لن تنتهي إلا بانخفاض سعر النفط"، ويقول تقرير هيئة البث: "صحيح أنه بدأ بالانخفاض بالفعل، لكن هذا على الأرجح غير كافٍ حتى الآن بالنسبة للرأي العام الأميركي".
أما المؤشر الثاني فهو زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين من المرجح أن يصلا إلى
إسرائيل
هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير هيئة البثّ، فقد "أعلنت
الولايات المتحدة
وإسرائيل عن أهداف مختلفة بعض الشيء في هذه الحرب مع إيران، لكنّ ثمة أمرا واحدا على الأقل يتفقان عليه، ألا وهو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وحتى الآن، لم يستهدف القصف المكثف أيًا من المنشآت النووية
الإيرانية
".
وخلص التقرير إلى القول: "يبدو، على الأقل في الوقت الراهن، أن
ترامب
يقترب من النقطة الحاسمة لإنهاء الحرب. فقصة مضيق هرمز، إلى جانب الشعور بالنجاح الذي يرافق العمليات العسكرية، تمنحه، هو والجيش
الإسرائيلي
، بضعة أيام إضافية من الصبر القتالي، لكن تصريحاته المتكررة تُظهر أنه ما دام بالإمكان تحقيق نصر كامل، فهو مصمم على المضي قدمًا". (ارم نيوز)
