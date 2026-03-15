Advertisement

عربي-دولي

تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة تثير قلق كوريا الجنوبية

Lebanon 24
15-03-2026 | 12:19
تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة تثير قلق كوريا الجنوبية
تجربة صاروخية كورية شمالية جديدة تثير قلق كوريا الجنوبية photos 0
أجرت كوريا الشمالية تجارب لنظام إطلاق صواريخ متعددة قادرة على حمل رؤوس نووية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأحد، غداة إعلان سيول رصد إطلاق نحو عشرة صواريخ باليستية من بيونغ يانغ.

وتأتي هذه التجربة بعد أيام قليلة على بدء القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريباتها العسكرية الربيعية المقرّر أن تستمر حتى 19 آذار.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، على التجربة التي شملت "12 قاذفة صواريخ متعددة فائقة الدقة من عيار 600 ملم وسريتي مدفعية"، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقال كيم إن هذه التجربة ستعطي أعداء بيونغ يانغ، "ضمن نطاق الضربات البالغ 420 كيلومترا"، شعورا "بالقلق" بالإضافة إلى "فهم عميق للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية"، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة الكورية، الأحد، أن "الصواريخ التي أُطلقت ضربت الهدف في البحر الشرقي لكوريا على مسافة نحو 364,4 كيلومتر بدقة 100%، ما يثبت مجددا القدرة التدميرية لضربتها المركّزة والقيمة العسكرية للنظام"، في إشارة إلى المسطّح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأشاد كيم بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، ووصفه بأنه "سلاح فتاك جدا لكنه جذاب".

وأظهرت لقطات نشرها الإعلام الرسمي إطلاق صواريخ عدة من منصات متحركة، كما أظهرت لقطة كيم مع ابنته جو آي يتابعان التجربة من موقع بعيد رفقة مسؤولين عسكريين.

ولطالما اعتُبرت جو آي خليفة والدها، وهو اعتقاد تعزّز بعد ظهورها العلني المتزايد في مناسبات مهمة.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، السبت، بأن القوات المسلحة في سيول رصدت "نحو عشرة صواريخ باليستية غير محددة أُطلقت من منطقة سونان في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي".

ودانت الرئاسة الكورية الجنوبية عمليات الإطلاق، واصفة إياها بأنها "استفزاز ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وحضّت بيونغ يانغ على وقف هذه الأعمال فورا. (ارم نيوز)
Advertisement
