غارات تستهدف الحشد الشعبي.. انفجارات قرب مطار بغداد

ذكرت مصادر من الشرطة أن صواريخ استهدفت، مساء اليوم الأحد، منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.



كما استهدفت غارات جوية مواقع قوات الحشد الشعبي جنوب كركوك وقضاء الدبس.

وأعربت السلطات العراقية، الأحد، عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بالطيران المسيّر على محيط مطار بغداد الدولي، إذ تهدّد بشكل مباشر سجنا مشدد الحراسة ليس ببعيد ويضمّ متشددين.



ومنذ بدء الحرب التي شنتها وإسرائيل على في 28 شباط، تعلن يوميا فصائل منضوية ضمن ما يُعرف بـ" الإسلامية في " مسؤوليتها عن تنفيذ عشرات الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.