السيسي يتصل بأمير دولة قطر

تلقّى أمير دولة قطر الشيخ اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من عبدالفتاح الذي دان الاعتداءات التي تتعرض لها قطر، مؤكدًا وقوف إلى جانب في مواجهة استهداف أمنها وسيادتها.



وأفاد الديوان الأميري في بيان، بأنّ أمير دولة قطر أعرب عن تقديره لمواقف مصر، مؤكدًا حرص الدوحة على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه، جدّد الرئيس المصري إدانة بلاده لاستمرار الاعتداءات السافرة التي تتعرّض لها دولة قطر، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ما يستهدف أمنها وسيادتها، ومشددًا على استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة.

وأكد السيسي أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الراهنة، وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.