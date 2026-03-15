سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية

Lebanon 24
15-03-2026 | 15:40
سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية
سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية photos 0
قال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي إنه على اتصال مستمر مع مسؤولين سعوديين، وأن العلاقات بين البلدين "تتقدم بشكل طبيعي" في العديد من المجالات.
ولفت عنايتي في تصريحات لوكالة رويترز إلى تعاون سعودي في تسهيل مغادرة الإيرانيين الذين كانوا في المملكة لأداء مناسك دينية، إضافة إلى تقديم مساعدات طبية للبعض منهم.

ونفى السفير الإيراني لرويتر أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية، بما في ذلك مصفاة رأس تنورة على الساحل الشرقي، ومحاولات عدة لاستهداف حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيّرة.

وقال: "إيران ليست الطرف المسؤول عن هذه الهجمات، ولو كانت إيران هي من نفذتها لأعلنت ذلك". ولم يحدد السفير الجهة التي نفذت الهجمات.
مواضيع ذات صلة
مديرية إعلام السويداء: جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية على تواصل مستمر مع ذويهم
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في الرياض: رصد تهديدات مستمرة بضربات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف مناطق في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران لدى روسيا: العقود العسكرية مع موسكو قيد التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مستمرون بالتشاور مع دول الجوار وآخرها مباحثات مع مصر وتركيا والإمارات والسعودية وقطر
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15
Lebanon24
17:17 | 2026-03-15
