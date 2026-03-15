سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية

قال السفير لدى علي رضا عنايتي إنه على اتصال مستمر مع مسؤولين سعوديين، وأن العلاقات بين البلدين "تتقدم بشكل طبيعي" في العديد من المجالات.

ولفت عنايتي في تصريحات لوكالة إلى تعاون في تسهيل مغادرة الإيرانيين الذين كانوا في لأداء مناسك دينية، إضافة إلى تقديم مساعدات طبية للبعض منهم.



ونفى السفير الإيراني لرويتر أن تكون مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية، بما في ذلك مصفاة رأس تنورة على الساحل الشرقي، ومحاولات عدة لاستهداف حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيّرة.



وقال: "إيران ليست الطرف المسؤول عن هذه الهجمات، ولو كانت إيران هي من نفذتها لأعلنت ذلك". ولم يحدد السفير الجهة التي نفذت الهجمات.