عربي-دولي
الهند تجري محادثات مباشرة مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
15-03-2026
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الخارجية
الهندي
سوبرامانيام جايشانكار
، أن بلاده تجري محادثات مباشرة مع
إيران
، حول
مضيق هرمز
، ووصفها بأنها "أكثر السبل فعالية لإعادة فتح الملاحة عبر المضيق.
وقال جايشانكار في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، "أنا حالياً في خضم محادثات معهم، وأسفرت هذه المحادثات عن بعض النتائج"، مضيفاً أن "المحادثات لا تزال جارية".
وتابع الوزير الهندي "إذا كانت هذه المحادثات تحقق نتائج بالنسبة لي، فمن الطبيعي أن أواصل المضي فيها".
