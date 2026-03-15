تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

القنابل العنقودية الإيرانية.. تكتيك جديد لاختراق الدفاعات الجوية

Lebanon 24
15-03-2026 | 17:00
A-
A+

القنابل العنقودية الإيرانية.. تكتيك جديد لاختراق الدفاعات الجوية
القنابل العنقودية الإيرانية.. تكتيك جديد لاختراق الدفاعات الجوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستخدم القنابل العنقودية في الحرب على إيران، بهدف اختراق الدفاعات الجوية وإحداث أكبر قدر من الدمار.

وتتمثل ومضات من الضوء البرتقالي بقنابل صغيرة، تحمل كل منها ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من المتفجرات، تُطلق من ارتفاعات شاهقة من رأس الصاروخ قبل أن تتساقط عشوائيًا على مساحة واسعة.

وتتنوع القنابل العنقودية لتشمل تلك التي تُلقى من الطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)، والتي تنثر مئات القنابل الصغيرة ذات الوميض البرتقالي.

خصائص القنابل العنقودية
تحتوي كل قنبلة على ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من المتفجرات، وتُطلق من ارتفاعات شاهقة لتتساقط عشوائيا على مساحة واسعة.

قنابل عنقودية وما تحمله من ذخائر
تحمل معظم الصواريخ الباليستية الإيرانية حوالي 24 قنبلة صغيرة، بينما يمكن لسلاح "خرمشهر" تجهيزه بما يصل إلى 80 قنبلة.

بعض أنواع القنابل العنقودية الإيرانية النشطة
يؤكد هذا تجهيز إيران لأكبر عدد من الرؤوس الحربية القادرة على حمل ذخائر عنقودية فرعية، في تكتيك جديد لتجاوز الدفاع الصاروخي.

حلل خبراء لشبكة "سي إن إن" نمط استخدام القنابل العنقودية في هجومين إيرانيين منفصلين، ورصدوا إصابات على امتداد مساحات سبعة وثمانية أميال، مع سقوط القنابل عشوائيًا على المنازل والمتاجر والطرق والحدائق.

وأكد مسؤول إسرائيلي عسكري أن نحو نصف الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على إسرائيل خلال الحرب كانت مجهزة بذخائر عنقودية.

تمثل هذه الذخائر تحديًا كبيرًا للدفاعات الجوية الإسرائيلية نظرًا لصغر حجمها، وقصر وقت اعتراضها، وسرعة سقوطها، بالإضافة إلى انتشارها على ارتفاعات عالية لتقليل فرص الاعتراض الأرضي. (العربية)
الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

بات على

القادر

سي إن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24