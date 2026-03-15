خلال 24 ساعة.. هذا ما استهدفته اسرائيل في ايران

قال الجيش ، الأحد، إن لديه "آلاف الأهداف" لقصفها في .





وأكد الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس" أنه يواصل "استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع في غرب ووسط إيران".

وأضاف: "تم ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأوضح أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي في إيران شملت "مقرات يتواجد فيها جنود النظام ، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة".



ونفى ، الأحد، صحة تقرير أفاد بأن تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية، بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب التي شهدت هجمات متكررة من إيران وحزب الله.



وكان موقع سيمافور الإخباري الأميركي قد نقل، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.