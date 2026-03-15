رئيس وزراء مالطا: ندين اعتداءات إيران التي تستهدف الإمارات

بحث الشيخ زايد آل رئيس خلال اتصال هاتفي تلقاه الإثنين من روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.





وأدان رئيس وزراء مالطا "الاعتداءات السافرة التي تستهدف دولة وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة"، مؤكدا أنها "تمثل انتهاكا لسيادة الدول والمواثيق الدولية، ويشكل استمراراها تقويضا للأمن والاستقرار الإقليميين".



من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس وزراء مالطا لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها، حسبما نقلت .