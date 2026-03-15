عربي-دولي

رئيس وزراء مالطا: ندين اعتداءات إيران التي تستهدف الإمارات

Lebanon 24
15-03-2026 | 17:05
رئيس وزراء مالطا: ندين اعتداءات إيران التي تستهدف الإمارات
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي تلقاه الإثنين من روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.


وأدان رئيس وزراء مالطا "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة"، مؤكدا أنها "تمثل انتهاكا لسيادة الدول والمواثيق الدولية، ويشكل استمراراها تقويضا للأمن والاستقرار الإقليميين".

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس وزراء مالطا لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد والأعمال العسكرية، مشددين على ضرورة العودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
مواضيع ذات صلة
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: ندين ونستنكر الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران ضد دولنا
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات وأدان الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: ندين اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة على الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 00:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:28 | 2026-03-15
Lebanon24
17:26 | 2026-03-15
Lebanon24
17:23 | 2026-03-15
Lebanon24
17:17 | 2026-03-15
