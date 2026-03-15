وزير الدفاع السعودي: نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة

عبّر ، السعودي عن فخره بأداء المنظومات الدفاعية في التصدي للاعتداءات غير المبررة ضد السعودية.

وكتب الأمير سلمان، في حسابه عبر إكس:" نفخر بأداء أبطال قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وبكفاءتهم العالية في أداء مهامهم لحماية الوطن وصون أمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، بالتصدي للعدوان غير المبرر".



بينما توسع الدفاعات السعودية رقعة عمليات الاعتراض والتدمير للاعتداءات الإيرانية التي طالت البلاد، إذ تصدت لأكثر من 50 مسيرة وعدداً من الصواريخ الإيرانية، في أنحاء متفرقة من في غضون أيام، ترسخ منظومة الدفاع الجوي السعودي قدرتها باحترافية لافتة بمهمة الدفاع عن المناطق الحيوية والنقاط الحساسة والتشكيلات العسكرية ضد أي تهديد جوي وصاروخي، باعتبارها قوة ردع لـ "اعتداءات ".