دول الخليج وبريطانيا: على إيران وقف ممارسة "الاستفزازات" ضد الدول المجاورة

أكدت دول وبريطانيا التزامهم بالاستقرار الإقليمي، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن والأمن الدولي، مشددين على مطالبة بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.

جاء ذلك في بيان خليجي مشترك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 12 آذار لبحث تطورات الأوضاع في منطقة وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك "العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول و ".

في الإطار ذاته، أكد الوزراء على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرين إلى أن قرار رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية لإغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.