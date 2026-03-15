عربي-دولي
دول الخليج وبريطانيا: على إيران وقف ممارسة "الاستفزازات" ضد الدول المجاورة
Lebanon 24
15-03-2026
|
17:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دول
الخليج
وبريطانيا التزامهم بالاستقرار الإقليمي، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن
بريطانيا
والأمن الدولي، مشددين على مطالبة
إيران
بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.
جاء ذلك في بيان خليجي مشترك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 12 آذار لبحث تطورات الأوضاع في منطقة
الشرق الأوسط
وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك "العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول
مجلس التعاون
و
الأردن
".
في الإطار ذاته، أكد الوزراء على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرين إلى أن قرار
مجلس الأمن
رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية لإغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
